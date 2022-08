Les pompiers de Philippeville vous ouvrent leurs portes le 18 septembre

Une journée portes ouvertes est prévue chez les pompiers-ambulanciers de Philippeville le samedi 18 septembre 2022 de 10h à 17h. Au programme : exposants de souvenirs et autres matériels pompier, diverses démonstrations, présentation du matériel et présence du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux), activités pour enfants et petites restaurations. « Nous aurons les démonstrations traditionnelles : feu de friteuse, désincarcération, peut-être un feu de véhicule, bouteille de gaz enflammée,… On aura aussi un parcours enfumé pour les enfants et adultes et du matériel didactique (un feu contrôlé), pour permettre au public d’activer un extincteur », explique le sergent Richard Coqu, de la zone Dinaphi.

Le GRIMP assurera quant à lui la tyrolienne qui reliera le toit de la caserne à l’espace vert situé derrière.

Adresse : 30 Rue de la Gendarmerie, 5600 Philippeville