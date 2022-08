TAURA de l'or : le nouveau concept de networking lancé par le réseau féminin TAURA

Depuis son lancement, il y a un an, le réseau féminin TAURA n’a cessé de se déployer. De plus en plus de femmes rejoignent le réseau et participent à ses évènements.

L'objectif du réseau TAURA ? "Relier les femmes entre elles, les connecter à la puissance du féminin, les éveiller au développement personnel et co-créer le monde demain!" Suite au succès de leurs soirées conférences, Carole Mawet et Claire Biettlot, les fondatrices du réseau, rêvaient également de développer au sein de TAURA, un projet de networking pour les entrepreneuses. C'est ainsi que de leur amour pour la matérialisation de leurs idées, est né TAURA de l'or, dédié aux entrepreneuses !

Mais pourquoi un networking TAURA ? "Pour se faire connaître de manière différente, originale et créative ! La magie du concept de TAURA de l'or révèle la magie des participantes en toute simplicité ! Pour rencontrer d'autres entrepreneuses inspirantes et positives ! Pour échanger autour de thématiques qui concernent toutes les entrepreneuses et renforcer leur pouvoir d'agir ! Pour troquer ensemble et co-créer le nouveau monde !"

Le premier évènement aura lieu le 17 août 2022 Chez Bibi à Faux-les-Tombes. Il a été sold out en 2 jours. Carole et Claire se réjouissent de cet engouement qui témoigne du besoin des entrepreneuses de pouvoir se rencontrer autrement. La deuxième édition de TAURA de l'or aura lieu le 29 novembre à la Villa Georges à Rochefort de 9h30 à 12h30. Les inscriptions se font via le site internet de TAURA : https://taura.be/events/