Ce dimanche 21 août, 13 jardins et potagers namurois vous ouvrent leurs portes !

Suite à un appel à participation lancé par la Ville, de nombreux Namurois et Namuroises ont souhaité ouvrir les portes de leur potager au public, avec l'idée de permettre à chacun et chacune de découvrir différentes manières de créer et entretenir un potager.

Ce dimanche 21 août, de 10h à 18h, découvrez des potagers divers et variés et rencontrez vos voisines et voisins aux mains vertes. L'échevine de la transition écologique Charlotte Mouget indique : "Au total, 13 jardins en tous genres, privés comme collectifs, de toutes tailles, cultivés au naturel (sans pesticide), vous ouvrent leurs portes dans un esprit de convivialité et d'échange de bonnes idées. Cette action vise à promouvoir la culture potagère à échelle familiale, la production d'une partie de son alimentation, tout en stimulant les rencontres entre passionnés du jardin. Un événement 100% gratuit."

Wépion : Le buffet est ouvert : Tienne aux Pierres, 120 – de 14h à 18h (potager familial en permaculture, forêt comestible, verger hautes tiges, lagunage). Le jardin animé : Rue Marcel Lecompte, 25 – de 10h à 17h (jardin professionnel à visée sociale et thérapeutique). Baudouin Lafontaine : Fonds des Chênes, 12 – de 14h à 17h (potager familial sur sol vivant, inspiré du Bec-Hellouin : maraîchage bio intensif selon les principes de la permaculture).

Jambes : Jardin bio de Nature & Progrès : Rue de Dave, 520 – de 14h à 17h (potager collectif).

Namur : Jardin d'Antoine : Rue de Bomel, 13 – de 11h à 13h (jardin collectif avec carré potager en permaculture, géré par une classe secondaire). Le Bosquet, potager de Salzinnes : Rue des Bosquet – de 13h à 17h (potager collectif).

Vedrin : Alain Michel-Daubechies : Rue François Bovesse, 19 – de 14h à 16h (potager familial). Le Clos des roses : Rue de la Keuture, 32 – de 14h à 18h (potager familial). André Vandevelde : Rue Fosse à l'Eau, 2 (potager familial).

Malonne : Les Jardins de Malonne : Fond de Malonne, 121 – de 10h à 18h (potager collectif)

Bouge : Ça bouge au jardin : Rue du Presbytère de Bouge, 1 – de 10h à 18h (potager collectif et animations proposées au public. Infos : https://facebook.com/CaBougeAuJardin)

Flawinne : Le jardin Mouchon : Rue Marcel Vandy, 1 – de 11h à 18h (potager collectif).

Saint-Servais : L'aubet : Rue Auguste Leblanc, 36 – de 11h à 15h (potager familial).