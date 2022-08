Après 2 ans d’absence, la Fête de la Tomate revient à Bossière!

Les organisateurs annoncent une édition qui se veut conviviale, festive et ouverte à toutes et tous, afin de se retrouver à la fin de l’été sur le jardin-potager d’Ekikrok. Ce sera également l’occasion de fêter les 10 ans de l’association.

Au programme, de10h à 17h) : marché de fruits et légumes locaux (de 10h à 16h) avec notamment la présence de Mr Rouffiange, collectionneur passionné de tomates, atelier "techniques de conservation et de transformation des tomates" (de 10h à 13h et de 14h à 16h), présentation du centre d'information et de documentation en herboristerie Folia Officinalis ((de 10h à 13h et de 14h à 16h) , visites du jardin (11h et 14h), balade à la découverte des plantes sauvages (15h), contes pour enfants (11h30 et 13h30), petite restauration savoureuse, circuit-court et fait-maison (12h30 à 14h). Toute la journée: jeux en bois, bar et ambiance conviviale et festive.

Adresse du jour : Jardin-potager d'Ekikrok, rue du Camp, 13-15 à Bossière. Parking fléché.

Détails pratiques sur www.ekikrok.be ou info@ekikrok.be ou 0476/271404