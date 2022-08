Namur : il vole dans un magasin de nuit et accidente un véhicule volé avant d'en dérober un autre

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de 3 ans de prison à l’encontre d’un prévenu récidiviste impliqué dans plusieurs vols commis à Namur.

Le 7 février dernier, le prévenu a dérobé 2 vélos pliables. Vers 4h du matin, il s’est rendu devant un magasin de nuit de Jambes et en a fracturé la porte afin de dérober du tabac, de l’alcool et des cigarettes. L’homme a ensuite pris la fuite en voiture avant d’abandonner celle-ci suite à un accident. Ce véhicule Citroën C4 avait été volé à Namur le 31 janvier dernier. L’homme a alors pris la fuite, avant de pénétrer dans une maison, de dérober un sac contenant un téléphone et des clés de voiture et de voler une Volkswagen Golf. Celle-ci a été retrouvée chez lui quelques heures plus tard lors de son interpellation.

Interrogé, le prévenu nie avoir dérobé la C4, expliquant qu’une connaissance de Charleroi, dont il tait le nom, la lui a confiée. Il reconnaît les autres faits. Le parquet requiert une peine de 3 ans à son encontre, en raison de nombreux antécédents en matière de vol, de violence, et de stupéfiants.

Le conseil du jeune homme né en 1996 évoque une addiction à la cocaïne et les mauvaises rencontres faites par son client. Une peine assortie d’un sursis probatoire est plaidée.

Jugement le 5 septembre.