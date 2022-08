Brocante à la Maison Croix-Rouge Val-de-Sambre

Tous les bénéfices de cette brocante seront employés à l’aide apportée par la Maison Croix-Rouge de Val-de-Sambre aux personnes et aux familles fragilisées et vulnérables de la région.

C'est devenu une tradition ! Tous les troisièmes dimanches du mois d'août, la Maison Croix-Rouge Val-de-Sambre organise sa brocante annuelle. Elle se déroulera ce dimanche 21 août 2022, de 8h à 16h, dans ses locaux, rue des Bachères 18 A à Tamines.



A l'extérieur de la Maison Croix-Rouge, les bénévoles feront le bonheur des personnes qui aiment chiner et des brocanteurs, en mettant en vente différents objets à des prix très intéressants comme des verres et autre vaisselle, des meubles, des vases, des livres…A l'intérieur, les deux boutiques solidaires de la Maison Croix-Rouge, la vestiboutique et la brocante, resteront ouvertes et proposeront leurs articles habituels à prix mini, avec déjà du matériel scolaire pour soulager le budget de la rentrée des classes des familles vulnérables. Autre tradition incontournable : la petite restauration avec pains saucisses et assiettes froides.



Infos sur la brocante au 071/74 41 51 ou au 0474/46 04 93.