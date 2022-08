Le Grimpday Namur Capitale de retour du 7 au 10 septembre

Cette année, le Grimpday, le challenge international réunissant des services de secours du monde entier pour s'affronter sur des épreuves de sauvetages en milieux périlleux, se tiendra à Namur et pour la première fois en dehors de la Province de Namur, à savoir sur le site de Walibi et en Région de Bruxelles Capitale sur des sites spécifiques les 7,8,9 et 10 septembre prochains. Créé en 2006 par les pompiers de Namur, le Grimpday est une compétition internationale de référence dans le monde des secours sur cordes.



Durant ces 4 jours, pas moins de 24 équipes de pompiers de 18 nationalités différentes s'affronteront. Les épreuves se dérouleront dans des lieux insolites. Cette compétition annuelle permet aux pompiers des quatre coins du monde d'améliorer leurs techniques de sauvetage afin de pouvoir mieux porter secours aux victimes dans des situations réelles.

Le point central de l’organisation sera au Business Village Ecolys by Actibel à Namur (Suarlée). Pour chaque journée, il y aura un point de rassemblement/infos: à l'intérieur du parc de Walibi, dans le Cinquantenaire à Bruxelles et dans la caserne des pompiers de Namur. Les visiteurs pourront se rendre sur les épreuves de manière totalement gratuite. Cependant, un périmètre de sécurité sera à respecter, afin de ne pas perturber les manœuvres des sauveteurs.