Réouverture de la piscine de Jambes le 23 août à 7h

Suite aux multiples interventions et "à la ténacité des services de la Maintenance, de l'Electromécanique et des Sports", la Ville de Namur annonce la réouverture de la piscine de Jambes dès le mardi 23 août prochain à 7h aux nageuses et nageurs. "La Ville mettra tout en œuvre pour maintenir cette piscine ouverte dans de bonnes conditions sanitaires en attendant les prochains travaux de rénovation qui devraient avoir lieu courant 2023."

Si des soucis de légionelle étaient à nouveau rencontrés, la Ville n'hésitera pas à refermer la piscine. "La santé des usagers et des usagères est une priorité."

Les horaires d'ouverture sur le site de la Ville de Namur : https://www.namur.be/fr/loisirs/sports/piscines