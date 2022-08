Sambreville: Un blessé grave dans une collision

Le conducteur d’un break Volvo circulait dans le sens Ligny-Mettet quand son conducteur a, semble-t-il, été victime d’un malaise. Le véhicule a percuté une Ford Mondeo le précédant, puis la Volvo a percuté et sectionné un poteau d’éclairage situé en bord de route pour finir sa course dans un arbre, les roues avant arrachées. Les pompiers de la zone Val de Sambre, emmenés par l’adjudant Geoffrey Gany, se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage, deux ambulances ainsi que le SMUR. Si les occupants de la Ford sont indemnes, le conducteur de la Volvo, blessé assez grièvement, a été pris en charge par les urgentistes avant d’être conduit vers la clinique Marie Curie de Lodelinsart. Une équipe de la WPR de Daussoulx s’est chargée des constatations et du balisage routier. Une équipe d’ORES était attendue pour enlever le poteau sectionné tandis que le dépanneur Fabrice enlevait les voitures hors d’usage.