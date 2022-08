Semencier, un métier de patience et de rigueur

Après deux années d’absence, l’artisan semencier bio Semailles renoue avec ses journées portes ouvertes en ouvrant ses jardins conservatoires au public, ces 20 et 21 août de 10h à 17h, Rue du Sabotier, 25 à Faulx-Les-Tombes (Gesves). L’occasion de se pencher sur cette profession particulière, où patience, rigueur et amour du produit sont les maîtres-mots.

Chez Semailles, un catalogue de plus de 700 semences de légumes, aromates et fleurs est disponible. "On conditionne environ 600.000 sachets de graines par an", explique Antoine de Thibault, l'un des trois responsables de la société. Ces 700 semences ne sont toutefois pas produites chaque année. Une graine peut se conserver entre 2 et 5 ans, selon l'espèce. Ce qui permet une rotation dans la production. Néanmoins, 300 variétés différentes sont quand même cultivées chaque année pour en récolter les graines. "Nous avons six employés mais produire tout nous-mêmes serait impossible. Nous produisons 140 variétés sur nos parcelles de Faulx-les-Tombes (40ares), Haltinne (60ares) et Assesse (1Ha). Des producteurs belges et français produisent par ailleurs aussi des semences pour nous. Enfin, nous avons aussi des collaborations avec d'autres semenciers qui ont la même philosophie que nous."

Produire des semences, c’est être maraîcher dans l’âme. Tout en résistant à la tentation de croquer dans une tomate bien rouge ou de se faire une salade fraîcheur de radis, fenouil et autres légumes-racine/bulbe. L’objectif étant de permettre aux fruits et légumes d’arriver en surmaturité et d’ainsi produire des graines suffisamment fournies.

Pour les artisans semenciers, tout commence par la réalisation des plans de culture. "Un vrai casse-tête", souffle Antoine de Thibault. "En plus des associations de légumes auxquelles il faut faire attention (Ndlr : certains légumes cohabitent mal avec d'autres), on doit effectuer une rotation pour le sol tout en tenant compte des quantités que nous devons produire." Autre élément dont il faut tenir compte : les potagers des particuliers. Pour éviter les croisements que provoqueraient les pollinisateurs. Tout ce qu'on veut éviter chez Semailles où l'on travaille sur trois axes différents : le bio, les variétés régionales et surtout des reproductives (Ndlr : les F1 hybrides sont bannies). "Les poivrons et les piments peuvent se croiser, par exemple. Raison pour laquelle on les cultive sur des parcelles différentes. Les poireaux, les radis, carottes, choux,… peuvent aussi se croiser."

Viennent ensuite les premiers semis, en mars. En pots ou en pleine terre. Cela dépend de l'espèce. Durant la phase de croissance, surveillance et rigueur sont de mise. "Pendant l'été, on entretient les plants. On les désherbe essentiellement à la main, on fait attention aux éventuelles maladies et on les renforce si besoin."

L'artisan semencier dépend logiquement de la nature et des conditions météorologiques. Une année chaude et sèche comme celle de 2022 peut faciliter la montée en fleurs. Néanmoins, attention à l'arrosage qui doit être régulier et constant. "Si la plante n'a pas assez d'eau, la graine sera vide." A contrario, un été pluvieux peut faire des ravages. Les oiseaux, amateurs de graines, peuvent également donner des cheveux blancs aux semenciers. "Cette année, sur 100m de radis, ils ont mangé la moitié", poursuit Antoine de Thibault.

Produire les graines de certaines espèces demande par ailleurs de la patience. Pour celles de poireaux, oignons, navets, choux ou carottes, par exemple, il faut compter deux ans. "Pour certaines, on doit les déterrer pendant l'hiver et les repiquer l'année d'après."

Une fois à surmaturité, les fruits, légumes et fleurs sont coupés et les graines récoltées. Pour une majeure partie d’entre eux, des machines dégrossissent le travail. Comme la batteuse qui permet un battage des plantes et donc un pré-tri des graines.

Toutes passeront ensuite dans un souffleur de graines qui permet, en programmant la puissance du vent, d'évacuer les graines les plus légères qui ne donneront rien. Les légumes qui ne montent pas en fleurs sont quant à eux pressés pour récupérer les graines qu'ils contiennent. Une fois récoltées, celles-ci sont séchées puis brossées. "Et pour certaines, comme les carottes, on finit le nettoyage à la pince à épiler", ajoute Antoine de Thibault. Vient ensuite le conditionnement qui se fait sur place.

Pour s’assurer de la qualité de germination de leurs produits, des tests de germination sont réalisés chaque année. D’abord sur les nouvelles graines afin de savoir si un second tri doit être réalisé. Mais aussi sur les anciennes.

Chez Semailles, on ne chôme pas. Une fois l'hiver installé, c'est la phase commerciale qui bat son plein. "On vend à des professionnels mais surtout principalement aux particuliers via notre site internet (envois postaux) ou nos 200 revendeurs." Une période courte mais intense qui laissera rapidement la place aux semis de mars.

On sous-estime l'impact du potager

Pierre-Alexandre Péters mène depuis peu une réflexion personnelle sur l'impact positif des potagers sur le monde. "On en sous-estime l'impact", dit-il. "Un potager a premièrement un impact environnemental indiscutable. Plus circuit-court que cela, on ne peut pas faire. Cela permet aussi d'avoir une dynamique saisonnière et donc de consommer les produits en fonction de leur cycle naturel." Le second aspect qu'il met en avant est celui de la santé. "On produit des légumes de qualité, gustatifs et bios. Travailler son potager, c'est aussi réaliser des efforts physiques." Enfin, toucher la terre aurait un effet anti-dépresseur. Le troisième point positif un potager relève de l'économie. "Quand on voit le prix d'une courgette en magasin par rapport à celui d'un sachet de graines, et le nombre de courgettes qu'on peut obtenir avec celles-ci, il n'y a pas photo." Sans oublier le rôle social qu'il peut avoir. "Le potager, c'est un sujet rassembleur dont beaucoup de personnes parlent. On voit aussi naître des potagers collectifs." Pendant le Covid, de nombreux Belges s'y sont d'ailleurs mis. Cela n'a rien de chinois. "Cela demande juste un peu de rigueur et de régularité. Mais il n'y a pas besoin d'y passer des heures par jour."