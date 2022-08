Accueil Régions Namur Trois semaines de concerts aux États-Unis pour le plus américain des Dinantais John Mary Go Round, alias Michel Brasseur, est en partance pour les États-Unis où il donnera une série de concerts aux sources du blues et du rock’n’roll. L'Avenir ©Jacques Duchateau

Dans la cité des Copères, le look de Michel Brasseur attire les regards. Adepte de la banane gominée et des jeans retroussés, il semble tout droit sorti de l'univers de Frank Margerin ou de Robert Crumb. En totale adéquation avec la passion qui le fait vibrer...