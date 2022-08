Brocante de Temploux : un démarrage très positif

Anglophones, néerlandophones et bien entendu francophones, ils étaient nombreux, les chineurs en tous genres, à se presser dans les rues de Temploux, très tôt ce samedi matin. Après deux ans d’absence, l’événement était vraisemblablement très attendu.

Les visiteurs étaient là pour des raisons diverses et variées. Mike, 15 ans, de Suarlée, était à la recherche d’une belle montre pour parfaire son look. Paul, 52 ans, de Charleroi, était pour sa part en quête d’un étui à lunette. Déterminé, il ne compte pas payer celui-ci plus de 0,50€ et marchande pour cela. Au fil des rues, on est étonné de voir les chariots remplis jusqu’à ras bord défiler. Et de croiser de chineurs se déplaçant...en trottinette.

Stéphane, la cinquantaine, vient de Lille et pousse une brouette remplie de trésors qu’il organise du mieux qu’il peut. « Je viens à Temploux depuis près de 20 ans et j’en ai 50. Je suis marchand professionnel. Je recherche notamment des meubles, à revendre plus tard dans mon commerce. Cette étagère française va retourner à Lille ! Je suis en quête de beaucoup d’objets des années 50. » Nous croisons ce chineur sur le coup de 9h15. Il circule sur la brocante depuis 3h du matin et a déjà parcouru 3 ou 4 fois le circuit, qui fait tout de même près de 6 kilomètres !

Moins matinales, Muriel et Françoise, des habitantes de la rue Saint-Antoine, s’installent seulement à ...9h45. A cette heure-là, elles n’ont encore exposé aucun de leurs objets. « Nous participons à la brocante depuis que nous habitons ici, depuis 1993. Nous allons vendre...des brols. Nous vidons nos greniers et allons proposer des livres, de la vaisselle, ….Nous prenons notre temps, nous avons pris le petit-déjeuner, nous prendrons ensuite l’apéro. C’est fou, certains vendeurs sont déjà là depuis jeudi soir ! »

Les associations locales sont également bien présentes. Valéry est par exemple membre de l’association de parents de l’école communale de Temploux. « Je participe au stand de l’association depuis une dizaine d’années. Nous avons deux bars, un à bières spéciales, L’Age de Bière, rue Magnette, et celui-ci, situé rue Saint-Antoine, où nous proposons de la petite restauration. Notamment la Spycadelle et le Spycroc, fabriqués par un artisan de la région. »

Alors que le soleil perce la grisaille sur le coup de 10h, les passants commencent à s’installer aux différents bars pour prendre l’apéro. Les rues sont noires de monde. Selon Isabelle Beudels, responsable communication, la brocante 2022 sera un grand cru. « Nous avons 800 exposants sur 1200 emplacements, ce qui confirme la tendance des autres années. En ce qui concerne les visiteurs, les gens étaient en attente, car depuis 7h ce matin, le village ne désemplit pas. Il faut d’habitude le temps que la brocante démarre mais aujourd’hui, dès le matin, il y avait du monde partout. On voit que les visiteurs achètent, beaucoup se promènent avec de la brocante avec eux. Au niveau des objets originaux, on a notamment vu une roulotte mise en vente. Nos 750 bénévoles sont à pied d’oeuvre. Une bonne partie d’entre eux font partie d’associations locales. Les bénéfices des divers stands de nourriture et de boissons sont mis en commun avant d’être redistribués, toutes les associations du village reçoivent ainsi un subside de la brocante, qui garde une partie des rentrées pour l’organisation et le fonctionnement. »

