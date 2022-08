Accueil Régions Namur Place Maurice Servais : un mois de travaux supplémentaire Namur Alors que la Ville espérait une inauguration durant les Fêtes de Wallonie, elle doit déchanter. La place Maurice Servais devrait être terminée en octobre. On évoque la pénurie des matériaux, le manque d’effectifs sur le chantier et des imperfections à corriger. L'Avenir ©EDA-Florent Marot

"On en a tellement marre qu'on ne regarde même plus. On a beaucoup râlé mais on se rend compte que ça ne sert à rien." Ces mots qui transpirent la lassitude...