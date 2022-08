Accueil Régions Namur Fosses : l’adieu aux feux tricolores C’était prévu depuis la réfection du premier segment de la traversée de Fosses, à l’automne 2020 : à partir de ce lundi 22 août commencent les travaux du second tronçon, depuis les Quatre-bras, gardé par des feux tricolores, jusqu’au rond-point du Shop In Stock. Septembre sera un mois de déviations et bouleversera la physionomie de ce carrefour. J-P R. ©EDA

Les automobilistes et les travaux de longue durée qui les déroutent de leur itinéraire quotidien, c’est toujours une vraie galère. Ils ne sont jamais bons amis, à cause des déviations et des détours par des voies de traverse secondaires, qui vont de pair avec des temps de parcours supérieurs à la normale et des distances revues...