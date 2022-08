Citadelle de Namur : deux activités uniques à la rentrée

Le dimanche 4 septembre 2022 à 11h aura lieu la visite guidée intitulée « Traces insolites ». Lors de cette visite guidée, le public ira à la découverte de graffitis et inscriptions qu’ont laissé les hommes ayant vécu à la Citadelle de Namur à diverses époques. L’occasion de lever le voile sur des lieux inédits et de découvrir ces traces insolites parmi pas moins de 1700 éléments découverts, datant du 18ème siècle à aujourd’hui ! Le parcours: le Centre du Visiteur Terra Nova, les galeries souterraines de Boufflers, la poudrière supérieure, une casemate, la voûte de thian. Une manière très originale d’en apprendre plus sur l'histoire de la citadelle !

Le dimanche 4 septembre 2022, départ à 11h du Centre du Visiteur Terra Nova, Route Merveilleuse 64, 5000 Namur (durée : 1h30). Prix : 8€ adulte ; 6€ enfant ; gratuit en dessous de 6 ans. Sur réservation (obligatoire) au 081 24 73 70.

Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 : la visite guidée du Stade des Jeux : glissez-vous dans l'histoire et les coulisses du Stade des jeux dans le cadre des Journées du Patrimoine ! Le Stade des Jeux et le théâtre de plein air trônent dos à dos depuis 1910 au sommet de la citadelle. Construits en béton armé, un matériau novateur à l’époque, ils constituent un exemple unique de bâtiment consacré aux spectacles et aux divertissements en tout genre. Aujourd’hui classés, les lieux seront prochainement restaurés de manière également innovante. Durant cette visite, le public partira à la découverte des entrailles de cet incroyable bâtiment.

L'activité est gratuite et se déroule les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. Départs à 13h, 14h, 15h et 16h (durée : 1h30). Sur inscription obligatoire au 081 24 73 70. Lieu de rendez-vous : Stade des Jeux de la Citadelle de Namur, Esplanade (Route Merveilleuse 61 à 5000 Namur).