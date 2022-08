Gembloux: le feu a pris sur un balcon

L’habitation touchée est située à l’angle des chaussées de Wavre et Romaine. Les pompiers sont venus avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance. Le feu a pris peu avant 14h30 à cause d’un barbecue à gaz et s’est communiqué aux balcons du premier et deuxième étage. Les occupants ont circonscrit le foyer en attendant la venue des hommes du feu et lors de cette opération, un des habitants à été légèrement brûlé aux mains mais n’a pas dû être conduit en clinique.

Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne se sont chargés des constatations. Les causes du foyer semblent accidentelles.