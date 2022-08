Le CHRSM installe des points de collecte de serviettes menstruelles

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse (CHRSM) installe des points de collecte de serviettes menstruelles en soutien à l’action « BruZelle » dans son établissement.Le CHRSM participe à cette démarche en installant des points de collecte au sein de l’hôpital. Sur le site Sambre, à Auvelais : au service des consultations gynécologiques et dans le vestiaire des femmes membres du personnel. Sur le site Meuse, à Namur : à l’accueil principal et dans un lieu réservé au personnel. Disponibles de façon permanente au sein du centre hospitalier, ces boites seront relevées à intervalles réguliers, dès qu’elles seront remplies.

Soucieuse du bien-être féminin, Nathalie Moussiaux, infirmière sur le site Sambre, est à l'origine de ce beau projet au sein du CHRSM : « L'accès aux différentes protections hygiéniques peut être compliqué et celles-ci sont même très onéreuses pour certaines d'entre nous. Elles sont distribuées en quantités insuffisantes. Cette action m'a tout de suite donné l'envie de m'y impliquer ». Le projet « BruZelle » a été créé en 2016 pour le bien-être des femmes en situation précaire et/ou sans-abri.