Bientôt un nouveau parc de 7.000m² à Namur

D’ici 2024, Namur comptera un nouveau parc public sur son territoire. Le site de "l’Espena", situé rue des Dames Blanches, à l’arrière de l’Hôtel de Ville et de l’école St-Louis sur lequel se trouvent encore d’anciens bâtiments occupés jadis par la haute école Albert Jacquard va subir un important lifting.

Les prémices de ce projet remontent à l’automne 2019 et le lancement d’un appel à projet à destination des riverains et commerçants de ce quartier pour les inviter à participer au processus de co-construction de ce nouveau parc public. Ceux-ci ont été sélectionnés par un bureau d’étude mandaté, tenant compte de critères d’âge, de genre, de catégorie socio-professionnelle. Ainsi, six pensionnés, deux PMR, deux commerçants, deux représentants d’associations locales et vingt habitants de Namur composaient ce panel. Les deux écoles qui se situent à proximité du parc, la Court’échelle et l’Institut Saint-Louis, ont également été associées à la réflexion sur l’aménagement du site.

©Bureaux d’études Impact / ASM Éditions.

Après trois ans de travail, le projet en est au stade de l’enquête public. Celle-ci se terminera le 30 août. La ville espère obtenir le permis pour la fin 2022 afin de commencer la phase de déconstruction sélective durant le premier semestre 2023. Dans un premier temps, il faudra détruire le bâti existant, puis dépolluer le site, en retirant asphalte, amiante, 20cm de terres et placer un géotextile pour remettre, par-dessus, 50cm de bonnes terres.

Les différents aménagements pourront alors ensuite sortir de terre. Ce parc, qui ne sera ouvert qu'en journée question sécurité (Ndlr : sans doute aux mêmes horaires que le Jardin du maïeur), s'étendra sur 7.000m². Soit un peu moins qu'un terrain de foot. Dans le cadre du processus de co-construction, les citoyens réclamaient la présence d'eau, la réalisation de cheminements sinueux propices à la déambulation, une plaine de jeu, une "tonnelle", un kiosque et de la végétation. Ils ont en grande partie été écoutés. "En raison de la pollution du sol, le verger a cédé sa place à des arbres haute tige et la pièce d'eau a fait place à une mare traditionnelle", explique l'échevine de la transition écologique de Namur Charlotte Mouget. Ce nouveau parc sera aussi équipé de bancs pour pique-niquer, d'une fontaine à eau potable et d'autres fontaines à jet, d'éclairages LED et de caméras de surveillances.

©Bureaux d’études Impact / ASM Éditions.

Ce mardi soir, le projet sera présenté aux Namurois lors d'une réunion d'information publique. "C'est un projet dont on a déjà pas mal parlé sans que le citoyen ne puisse se l'approprier ou le visualiser", indique le bourgmestre Maxime Prévot. "Il a vocation à apporter une concrétisation supplémentaire dans la politique de transition écologique de Namur. Nous devons urgemment repenser l'aménagement urbain. C'est un enjeu sociétal, pas juste politique. Pour cela, il est important de recréer des îlots de verdure en centre-ville. Avec ces 7.000m², et les 3.500m² du futur parc des Casernes, ça sera trois fois plus que ce que l'on a actuellement avec le Square Léopold."

Restera ensuite à trouver à ce parc son nom définitif. Là aussi, la population sera consultée.