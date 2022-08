L’ASBL Inni aux petits soins des chats errants

Depuis six ans, l’ASBL Inni soigne et stérilise les chats errants ou blessés sur la voie publique. Cette année, c’est à Jemeppe que les bénévoles sont aux petits soins de ces boules de poils.

Si vous découvrez un chat errant ou blessé sur les routes jemeppoises, il est conseillé d'appeler les bénévoles de l'ASBL Inni. Depuis six ans, ils recueillent, soignent et stérilisent les chats et chatons dans le besoin. L'objectif est aussi d'endiguer la reproduction de ce mammifère."Malheureusement, chaque année, je me dis que le nombre de chats errants et abandonnés augmente. C'est de pire en pire", commente Alizé Maricq, bénévole.

Une conséquence de la crise sanitaire."Les gens en ont profité pour adopter des animaux. C'était une bonne chose. Mais depuis que les restrictions sont levées, les gens ont envie de bouger. L'animal gêne. Ils les abandonnent sans les avoir stérilisés alors que c'est aujourd'hui obligatoire qu'importe l'âge. Les femelles qui se retrouvent dans la nature ont jusqu'à deux portées par an. La hausse de la population est très importante." Pour Alizé, ce n'est pas le plus triste."Nous retrouvons souvent des cadavres de chatons l'hiver. Nombreux sont ceux qui sont également malades, qui perdent leurs yeux."

Soignés et puis adoptés

À Sambreville et, depuis cette année, à Jemeppe, l'ASBL Inni "trappe" les chats dans les rues."Après leur avoir administré les soins nécessaires, nous les emmenons dans notre refuge à Moignelée pour qu'ils se reposent en toute sécurité. Notre objectif, c'est que ces boules de poils soient adoptées. Mais les chats que nous soignons ne sont pas tous sociables."

Récemment, les bénévoles ont secouru un chat dont l'arrière-train a été percuté par un véhicule."Il a été secouru et opéré dans l'immédiat. Il n'était pas pucé mais sociable. Nous avons réussi à le placer dans une famille d'accueil où il se repose."Pour les chats qui ne supportent pas la présence de l'homme, ils sont relâchés dans la nature."Nous avons recueilli une chatte dont la queue se nécrosait. Après deux mois de convalescence au refuge, nous l'avons remise en liberté. Un bénévole a assuré le suivi. Il lui a construit une cabane, donné à manger et des médicaments."Même s'ils sont sauvages, les chats restent au même endroit."Quand ils se sentent en sécurité, qu'ils ont de la nourriture, ils ne quittent pas les lieux. C'est donc facile d'assurer un suivi."

Financièrement, l'ASBL assume les frais vétérinaires grâce, notamment, aux subsides de la Commune de Jemeppe."Les différents soins nous coûtent, environ, 170 €."Pour tout payer, l'ASBL peut compter sur des dons. Un numéro de compte est d'ailleurs disponible pour soutenir le dévouement de ces bénévoles: BE44 0689 0507 9745.