Salle du Tronquoy à Wierde : la Ville et le gérant sanctionnés par la justice de paix

Un litige vieux de dix ans entre les exploitants d’une salle des fêtes et des riverains trouve une issue en justice de paix. L’ASBL Les Compagnons de Tronquoy et la Ville de Namur doivent indemniser les plaignants pour un montant de 1000 €.

La justice de paix de Namur a tranché dans un conflit de voisinage qui dure depuis 10 ans. Il oppose les habitants de l'ancien presbytère de Wierde, situé rue du Tronquoy, et les exploitants de la salle qui se trouve au rez-de-chaussée, Les Compagnons du Tronquoy. Les premiers reprochent aux seconds de porter atteinte à leur quiétude en autorisant l'organisation de soirées trop bruyantes."On parle de soirées disco", indique MeFrançois Dessy, l'avocat des propriétaires qui a lancé la procédure en décembre 2012.

Ils ont été suivis par la justice qui a condamné les Compagnons du Tronquoy à leur verser une indemnisation de 1000€, précisent nos confrères de Sudpresse. Ils en voulaient 10000 €."Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est la charge symbolique que l'indemnisation représente et la reconnaissance des lacunes et de la légèreté dans la gestion", commente François Dessy.

Le jugement vise l’exploitant de la salle des fêtes mais aussi son propriétaire, à savoir la Ville de Namur. Celle-ci avait cédé le rez-de-chaussée à l’association en 2001 via un bail emphytéotique. Les premières difficultés de cohabitation avaient démarré deux ans plus tard.

Pourtant, un cahier des charges auquel doivent se soumettre les utilisateurs de la salle existe. Il n'est pas suivi, dit l'avocat des plaignants."Si la procédure a été longue c'est parce qu'on a, à plusieurs reprises, tenté de trouver un terrain d'apaisement et éviter un détour par le tribunal. Mais on ne pouvait plus s'accommoder de tergiversations."Au menu des discussions, figuraient notamment de potentiels aménagements acoustiques, jamais réalisés selon le François Dessy.

Désormais, si des manquements aux mesures de nuisances sonores définies par le gouvernement wallon sont constatés, l’ASBL Les compagnons du Tronquoy et la Ville de Namur écoperont d’une astreinte de 2500 €. Le juge autorise toutefois l’organisation de six soirées exceptionnelles au-delà des normes, à condition d’en informer préalablement les riverains, un mois avant l’événement.

Au menu du collège, ce mardi

Du côté de l'exploitant des lieux, l'heure est à la temporisation."Nous pensions que le jugement allait aller plutôt vers des constatations acoustiques. Nous sommes surpris,confie Michel Nyssen, l'un des administrateurs des Compagnons du Tronquoy.Nous nous réunirons avec notre avocat courant du mois de septembre pour prendre position."

Notre interlocuteur déclare toutefois avoir tenu compte les doléances des riverains."Nous évitons de louer à des jeunes. Lorsqu'il s'agit d'une fête d'anniversaire, on s'assure de la présence des parents. Des parents que nous connaissons."Il évoque aussi une diminution des activités. Un ralentissement qui s'est amorcé durant les deux années de pandémie."On freine et la rentabilité n'y est plus", lâche Michel Nyssen.

Les Compagnons du Tronquoy attendent une réaction de la Ville de Namur. La décision de justice sera examinée par le collège communal réuni ce mardi.