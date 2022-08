Square Léopold : le PRU définitivement approuvé par le ministre Borsus

Un PRU vise tout projet d’urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics

Après plusieurs années de travaux basés sur les recommandations du panel citoyen mis en place par la Ville, un projet de PRU (périmètre de remembrement urbain) relatif à l'îlot Léopold a été déposé, au printemps 2021 et a donné lieu à une enquête publique du 9 juin au 8 juillet.

En décembre 2021, sur base des remarques négatives et positives, la ville rendait un avis favorable sur le projet de PRU assorti de recommandations fortes et précises reprises dans un document de 46 pages. "Ce PRU n'a pas encore été octroyé par le ministre wallon Willy Borsus, pour la simple et bonne raison que des dossiers liés aux inondations de juillet 2021 sont traités prioritairement par son administration. Le PRU devrait être octroyé pour cet été", expliquait le bourgmestre Maxime Prévot, en juin dernier, à l’occasion de la présentation du projet du Square Léopold.

Ce mardi matin, la cabinet du ministre wallon de l’Economie et de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, annonce que ce dernier a définitivement validé le périmètre de remembrement urbain (PRU) de quartier dit « Léopold » à proximité de la gare de Namur. « Pour rappel, un périmètre de remembrement urbain vise tout projet d’urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics », rappelle-t-on à son cabinet.

En l’occurrence, ce PRU a pour objectif d’encadrer le développement du nouveau quartier à proximité de la gare de Namur et doit permettre la requalification du Square Léopold en le dotant : d’un pôle commercial de maximum 18.000m², avec activités complémentaires d’HORECA, de services et loisirs ; de 10.000m² de bureaux ; de 11.600m² de logements ; d’un stationnement souterrain de 800 à 900 emplacements et d’un aménagement des espaces publics. « C’est un projet ambitieux pour Namur qui se justifie indubitablement par la place stratégique qu’occupe ce site au sein même du centre-ville et la nécessité également de redynamiser et redévelopper l’ensemble de ce quartier, tant pour son cadre de vie que pour le volet commercial", souligne Willy Borsus.