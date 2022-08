99e Fêtes de Wallonie : de nombreux moments forts

Musique, folklore et traditions sont au programme

L’affiche musicale de la place Saint-Aubain a été dévoilée par la RTBF. Bob Sinclar se produira le jeudi soir, après Calumny et les Loulou Players. Le vendredi sera placé sous le signe de la cover, avec Envole-moi (Goldman), Attitude (Johnny Halliday) et Mister Cover. Au programme le samedi : Ykons, Claire Laffut et Bénabar, en version music-hall, accompagné de 14 musiciens. De nombreux moments forts auront lieu.

La route des Plaques et du Patrimoine aura lieu le 10 septembre à 14h au départ de la place Saint-Aubain. Son thème ? "Lèche-vitrines à l'ombre des lieux historiques du Vieux Namur", pour "revivre des temps inédits où on venait à Namur pour y faire toutes ses emplettes."

L'hommage à François Bovesse se tiendra le 12 septembre à 18h15 au palais provincial. Son thème ? "L'exode des populations à travers les époques".

Les 14 septembre (sur réservation), dans la Nef de Namurla remise de la gaillarde d'argent à Mariette Delahaut, "pour saluer le parcours incroyable de sa vie engagée et empreinte d'humanisme", sera suivie par une nouveauté, un cabaret wallon. "Le Comité Central de Wallonie se mobilise pour la défense de la langue wallonne". Au programme ? Des comédiens, les Molons, pour un répertoire de chants, musiques, blagues, histoires et menteries.

Le 17 septembre, de 12 à 18h, la place d’Armes accueillera un festival d’harmonies et de fanfares.

Le 17 septembre à 13h, les Walloniades débuteront place Saint-Aubain. Des jeux anciens se dérouleront sur la thématique de la montagne.

Les Echasseurs seront bien entendu sur le pont. Au sein de cortèges folkloriques, mais aussi, évidemment, pour le combat de l’échasse d’or, qui se déroulera le 18 septembre vers 16h30. Les enfants des écoles namuroises seront mis à l’honneur et la toute première joute féminine de l’histoire aura lieu.

La cérémonie du souvenir aura lieu le 18 septembre à 11h au cimetière de Belgrade. Les écoles de la ville s'y feront poser la question rhétorique suivante : "Pourquoi les hommes font-ils la guerre ?"

La messe en wallon clôturera les fêtes le 19 septembre à 10h à l’église Saint-Loup. Elle fêtera ses 70 ans, et sera célébrée pour la 8e année consécutive par l’Abbé Bernard Van Vynckt, qui travaille sans doute déjà sur son sermon !

JVE