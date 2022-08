Couvin : deux ans avec sursis pour des violences et outrages

Un Couvinois né en 1992 comparaissait le 10 août dernier devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des préventions de traitements dégradants, destruction de véhicule et violences conjugales.

Le 13 mars 2021, des policiers de la zone des Trois Vallées sont intervenus au domicile du couple. "Sans raison, il s'en est pris à madame. Il a lancé son gsm et lui a porté des coups. C'est un voisin, interpellé par le bruit, qui a prévenu la police", indiquait le parquet de Namur. Le prévenu, lui, reconnaissait une bousculade. Néanmoins, la victime a subi dix jours d'incapacité de travail.

Celle-ci a profité de la présence des policiers pour expliquer une humiliation qu'elle aurait subie quelques semaines plus tôt. "Monsieur lui a fait croire qu'il allait lui couper la langue, l'a mise sous la douche, l' aspergée d'adoucissant et puis de whisky pour qu'elle sente l'alcool au cas où la police intervenait", ajoutait le parquet de Namur. On reprochait également au prévenu d'avoir crevé les quatre pneus du véhicule de sa compagne durant cette période. Et de s'en être encore pris physiquement à elle et d'avoir outragé les policiers, en février 2022. Le principal intéressé ne reconnaissait que les outrages.

Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à deux ans de prison avec sursis probatoire pour les coups du 13 mars 2021 et les outrages du 9 février 2022. Pour les autres préventions, c’est l’acquittement faute de preuves suffisantes.