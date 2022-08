Un homme a écopé de trois ans avec sursis probatoire pour harcèlement, menaces, entraves à la circulation et incendies.

"Il a déversé sa haine sur elle et son entourage"

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi matin, un homme d’une trentaine d’années poursuivi pour des faits de menaces, harcèlement, entraves méchantes à la circulation et incendies volontaires commis en 2020 et 2021 à Namur, Viroinval, Chimay et Ramillies à trois ans de prison assortis d’un sursis probatoire.

Le prévenu reprochait à son ex-compagne de ne pas lui accorder la garde de leur fils. "Il a, dans ce cadre, déversé toute sa haine sur elle et son entourage", indiquait le parquet de Namur.

Le 10 février 2020, il a fait plusieurs queues de poisson à son ex-compagne qui venait de lui remettre son fils. Le 26 février 2020, il a crevé les quatre pneus du véhicule de son ex qu'il a également menacée de mort deux jours plus tard. "Des menaces qui ont encore été proférées durant deux ans", précisait le parquet de Namur

Menaces envers des policiers et incendies volontaires faisaient aussi partie des préventions. Le 12 août 2021 le prévenu a mis le feu à la caravane de son ancien beau-frère, à Chimay. Le 24 août 2021, c’est le mobile-home de la compagne du frère de son ex qui est parti en fumée. La défense avait plaidé un sursis probatoire.