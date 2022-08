Le Festivan, nouveau festival sur la vie en van aménagé, s'installe à Gembloux

Le Festivan est lancé sur l'initiative de cinq amis passionnés par la vie en van aménagé. Ils ont eu envie de partager et de créer un lieu de partages et d'échanges sur leur passion en revenant de leurs voyages respectifs. Cet évènement permettra à toutes les personnes intéressées par l'aménagement de van et le voyage en véhicule aménagé de se rencontrer et d'échanger autour de ces thématiques.

Il sera possible de visiter des véhicules pour s'inspirer. Il y aura également des ateliers et des conférences sur ces sujets. Des concerts auront lieu le samedi. Les festivaliers auront la possibilité de dormir sur place et un cours de yoga sera même organisé le dimanche matin.

L'entrée journée revient à 16€. Si vous y ajoutez l'option camping, cela vous coûtera 24€. Plus d'infos sont disponibles sur le site Internet www.lefestivan.be ou sur Instagram @lefestivan.