Wallos 2022 : "Enfin un retour à la normale !"

Alors que les Fêtes de Wallonie fêteront l'an prochain leurs 100 ans, c'est avec un ouf de soulagement que le bourgmestre Maxime Prévot a levé un coin du voile sur les 99e Fêtes, qui se dérouleront dans les rues de la capitale wallonne d'ici quelques jours. "Enfin un retour à la normale ! Il s'agira d'une belle répétition en vue du centième anniversaire des fêtes" Notons qu'il n'y aura pas d'invité d'honneur cette année. Le Gouvernement wallon a estimé que la Louisiane, qui remet en cause le droit à l'avortement, n'était plus la bienvenue.

Anne Barzin, échevine des Fêtes, indique : "La Confluence (NDLR, appelée Le Grognon, par le passé) sera cette année de la fête. Vu le succès rencontré l'an dernier pour son inauguration, elle accueillera une belle programmation folklorique mise sur pied par le Comité Central de Wallonie. En 2021, en raison des mesures sanitaires, il n'y avait pas d'ambulants. Nombreux sont ceux, partenaires, commerçants et citoyens, qui ont apprécié de voir les rues désengorgées et de pouvoir y circuler plus facilement, mais aussi le fait que les fêtes soient recentrées sur une identité plus locale. Afin de soutenir les commerçants namurois, le Collège a décidé de ne plus faire appel aux commerçants ambulants pendant les fêtes."

Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, partenaire de la ville de Namur pour les 4 années à venir, a évoqué "une volonté farouche de faire revivre les fêtes", et de mettre en avant le côté festif des Wallos, sans négliger le patrimoine, la tradition, l'histoire et le folklore. "Ces fêtes ne seront pas une répétition avant le centième anniversaire mais plutôt une mise en bouche. Le centième anniversaire sera exceptionnel, spécial de chez spécial."

L'administrateur de la chaîne publique annonce également une couverture médiatique innovante, en collaboration avec Bouké (ex-Canal C), et les élèves de la Haut-Ecole Albert Jacquard. "Un studio est en train d'être monté place d'Armes. Ce sera la première fois que nous nous montrerons aussi novateurs en termes de couverture médiatique et ceci, en faisant collaborer des étudiants et des professionnels."

Eric Adam, président du Comité Central de Wallonie, évoque 2 années difficiles, mais aussi un programme cohérent, créatif, inclusif et varié. "La place Saint-Aubain accueillera les Walloniades et le combat de l'Echasse d'Or. La Confluence sera le berceau du folklore. Des joutes nautiques y seront notamment proposées. L'espace Nameur Li Glote, place d'Armes, sera de retour. On y retrouvera des spécialités de bouche, mais aussi les activités destinées aux écoles, 600 enfants y seront accueillis le vendredi."

JVE