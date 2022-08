Cinq nouveaux films à l’affiche du FIFF

il s'agit d'un documentaire et quatre fictions.

Le 37e Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) se déroulera du 30 septembre au 7 octobre 2022. Le FIFF avait jusqu'à présent déjà dévoilé le film d'ouverture, L'Innocent de Louis Garrel ainsi que la sélection de Arsenault & Fils de Rafaël Ouellet (Québec), Ashkal de Youssef Chebbi (Tunisie/France), Nous, étudiants ! de Rafiki Fariala (République centrafricaine/France/République Démocratique du Congo/Arabie Saoudite), L'Origine du mal de Sébastien Marnier (France/Québec), Le Petit Nicolas – Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? d'Amandine Fredon & Benjamin Massoubre (France/Luxembourg) et Retour à Séoul de Davy Chou (France/Allemagne/Belgique /Qatar/Corée du Sud/Cambodge/Roumanie).

Ce jeudi, cinq nouveaux films s'ajoutent à la programmation de cette édition, un documentaire et quatre fictions : Annie Colère de Blandine Lenoir (France), Arlette de Mariloup Wolfe (Québec), Dalva d'Emmanuelle Nicot (Belgique/France), Le Film de mon père de Jules Guarneri (Suisse) et Men of deeds (Oameni de treabă) de Paul Negoescu (Roumanie/Bulgarie).

Le Festival de Namur présente une centaine de films issus des quatre coins de la Francophonie comptant 88 états et gouvernements à travers le monde et réunissant des territoires aussi variés que la France, le Québec, la Roumanie, la Suisse, l'Egypte, la Grèce, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Rwanda, le Sénégal, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, Haïti ou la Belgique.