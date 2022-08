Solidarités : des navettes de bus gratuites

Le vendredi à partir de 23h45, le samedi et dimanche à partir de 20h00, tous les bus desservent tous les parkings et la gare (itinéraire unique) avec des départs toutes les 7 minutes.

Pour permettre aux festivaliers de rejoindre aisément le site de la Citadelle où se déroulera le festival des Solidarités ce week-end, des navettes de bus circuleront gratuitement entre la gare de Namur, les parkings de délestage et l’Esplanade de la Citadelle. Plusieurs parkings seront notamment gratuits : le P+R Saint-Nicolas, Namur Expo, SNCB 2, Campus Provincial et celui des Bas-Prés.

Les arrêts de bus desservis, pour se rendre vers la Citadelle de Namur, sont deux du Parking P+R Saint-Nicolas, Namur Gare | Quai B, Parking Namur Expo et Avenue du Val-Saint-Georges. Dans le sens inverse, les navettes qui quitteront le site de la Citadelle se trouveront avenue Jean Ier.

Les parkings seront desservis via deux itinéraires distincts. P+R Saint-Nicolas > Gare > Citadelle. Namur Expo > Avenue du Val-Saint-Georges > Citadelle

Toutes ces navettes auront des fréquences régulières, en fonction des jours et des tranches horaires. Le vendredi 26 août, toutes les 30 minutes de 10h45 à 13h15, de 16h00 à 17h30 et de 22h00 à 23h45 ; Toutes les 15 minutes de 17h30 à 22h00 et toutes les 7 minutes de 23h45 à 1h45.

Le samedi 27 août : toutes les 15 minutes de 10h30 à 20h00 et toutes les 7 minutes de 20h00 à 2h30.

Enfin, pour le dimanche, toutes les 15 minutes de 10h30 à 20h00 et toutes les 7min de 20h à 23h15.

Le TEC précise par ailleurs qu’aucun arrêt intermédiaire n'est prévu entre les parkings de délestage et le site de la Citadelle.