Deux accidents sur la E411 ce jeudi matin

Situation un peu chaotique sur les routes en ce jeudi matin: deux accidents sont survenus sur la E411 en direction de Namur, signale Inforoutes sur son site internet.

Un premier s'est produit à hauteur de Sterpenich (province de Luxembourg) et provoque d'importants embouteillages. La chaussée est fermée et une déviation locale a été mise en place via la sortie 32 "Weyler". Le second a eu lieu à hauteur de Rochefort (province de Namur), juste avant la sortie 22. Deux caravanes ont été impliquées dans cet accident, mais la chaussée est à nouveau libre et la circulation normalisée, ponctue Inforoutes.