Le Dièdre Noir, à Marche-les-Dames, se prépare à ses deuxièmes vendanges

À Marche-les-Dames, le Dièdre Noir est un rocher bien connu situé dans la partie centrale du domaine royal. Depuis 2019, c'est également le nom d'un vignoble de la localité. Un projet concrétisé par la famille Dohy (Pierre et son épouse Florence et leurs trois enfants Romain, Lucas et Noé) implantée là depuis plusieurs générations. "L'activité principale de la famille est dans le domaine du transport mais mon papa touche aussi à l'agriculture et a toujours voulu se lancer dans les vignes", explique le fils Lucas Dohy.

Difficile toutefois de maîtriser tous les aspects de la viticulture lorsqu'on est novice, malgré la passion et les quelques bases que l'on a. "Nous sommes allés nous former quelques semaines à Avize, en Champagne. Nous avons également une connaissance, là-bas, qui nous a renseignés et aiguillé."

Le pas a donc été franchi en plantant 12.500 pieds de vignes en 2019 sur une parcelle appartenant à la famille. "Les cépages ? Du Chardonnay, du Pinot Meunier et du Pinot Noir", poursuit Lucas Dohy. L’an dernier, l’exploitation s’est agrandie avec la plantation de 17.000 pieds de vigne (Ndlr : Pinot Blanc) supplémentaires sur une autre parcelle, située à 500m de la première.

Au Domaine du Dièdre Noir, toute la production est bio. "C'est dans l'air du temps. On s'est dit que tant qu'à se lancer dans ce secteur, c'était aussi bien d'aller dans ce sens. On n'utilise pas de produit hormis des produits de contact (Ndlr : qui agissent uniquement à l'endroit précis où ils sont déposés sur la vigne). On prend plus de risques et les rendements sont moins importants et cela implique par ailleurs une charge de travail plus importante. Le désherbage, par exemple, se fait quatre à cinq fois par an avec une machine. Parfois, il faut repasser à la main."

Bien qu'ils se sont lancés en 2019, les Dohy ont dû attendre septembre 2021 pour effectuer leurs premières vendanges. "Car pour obtenir un rendement normal, il faut cinq ans. Durant les deux premières années, on laisse les plants prendre racine et s'épaissir. La troisième année, on effectue une demi-récolte." Cette troisième année était en 2021. Année pluvieuse qui a eu un impact sur la production. "Les vignes ont eu le mildiou… On n'a récolté que 1.700kg de raisins, soit 1.1150 bouteilles. Normalement, on aurait dû avoir beaucoup plus. On manquait d'expérience mais on a beaucoup appris", poursuit Lucas Dohy.

Cette année, les vendanges devraient commencer entre le 10 et le 17 septembre au Domaine du Dièdre Noir. Cela dépendra de la météo et surtout du raisin, de son taux de sucre et de son acidité. "Une analyse est prévue lundi, on y verra déjà plus clair. Cette année, on récoltera 75 % de ce que les vignes peuvent produire, soit entre 12 et 16 tonnes. On a des raisins beaux et sains."

Ces vendanges sonnent comme une récompense pour les viticulteurs. "C'est le travail de toute une année. L'an dernier, on était une quarantaine : des amis, la famille et des gens du village. C'est franchement un moment sympa", poursuit Lucas qui s'est entraîné à vendanger en Champagne l'an dernier. "Là-bas, elles ont lieu un peu plus tôt qu'ici. Cela m'a permis de voir comment faire. J'y retourne encore cette année avant d'attaquer les nôtres", termine-t-il.

De l’effervescent blanc avant peut-être du rosé et un restaurant

Au Domaine du Dièdre Noir, on ne produit pour l'instant que du vin effervescent blanc. Toutes les opérations (conduite du vignoble, récolte, pressurage, vinification et assemblage) se font sur place. "C'est une question de goût. Le Belge en consomme par ailleurs beaucoup. D'ici quelques années, on se diversifiera peut-être avec de l'effervescent rosé."

Toutefois, la première cuvée n'a pas encore pu être goûtée. "On le fait en méthode traditionnelle pour qu'il soit le plus qualitatif possible, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Après une première fermentation en cuve (Ndlr : et une éventuelle fermentation malolactique d'un à deux mois), on met le produit en bouteilles pour qu'il fermente une deuxième fois durant un an. Le vin effervescent produit à partir de notre première récolte de 2021 sera prêt au printemps prochain."

La famille Dohy est encore pleine de projets. Dans leur bâtiment de travail tout neuf, quelques travaux doivent encore être réalisés. Une fois ceux-ci terminés, le site pourra accueillir une salle de dégustation et un point de vente. "On aimerait aussi ouvrir un restaurant de maximum 50 couverts. On a une terrasse avec vue sur les vignes qui s'y prête assez bien."