Présence policière accrue à Namur : "La mendicité agressive et envahissante, ça suffit !"

Depuis plusieurs mois, la Ville de Namur constate une recrudescence de la présence de mendiants sur son territoire. "Les personnes qui pratiquent la mendicité sont non seulement plus nombreuses mais également plus agressives, violentes, envahissantes, auteures d’actes de dégradations diverses, installées dans des lieux inappropriés…"

Le bourgmestre Maxime Prévot, dans un communiqué, fait part du nombre croissant de remarques lui parvenant au sujet de comportements problématiques provenant de "mendiants." "Les patrouilles de Police et des Gardiens de la Paix me remontent aussi des cas concrets qu'on ne peut ignorer et qui font état d'une absence totale ou presque totale de respect envers l'autorité et les citoyens, usant par ailleurs de menaces et d'injures. Les sollicitations aux terrasses des cafés et restaurants sont tellement nombreuses qu'elles génèrent un sentiment de harcèlement. Depuis plusieurs mois, au vu de ces retours de terrain, j'harangue les équipes, services sociaux et Police, pour que des solutions soient mises en place pour ces personnes qui sont en situation évidente de précarité mais qui sont aussi en décrochage complet avec le respect dû aux autres, les règles du vivre-ensemble, les principes de base de la propreté, et également avec notre règlement général de police (RGP)."





Pour rappel, ce règlement interdit , en tout temps et en tout lieu sur le territoire communal, la mendicité lorsqu'elle est pratiquée – sans que cela soit cumulatif – avec agressivité physique ou verbale, accompagné d'un chien dangereux ou réputé l'être, en entravant la progression des passants, à l'entrée des édifices publics ou privés en en entravant l'accès, sur les voies de circulation et aux carrefours routiers, sur les terrasses des restaurants et des cafés, sur une distance de 20m de part et d'autres des accès aux établissements d'enseignement, sur une distance de 10 m de part et d'autre des distributeurs de billets de banque et des accès aux établissements bancaires.



La mendicité, même passive est interdite lors des Fêtes de Wallonie, durant le Marché de Noël, les marchés hebdomadaires, les fêtes et kermesses locales… Mendier en réseau organisé est également interdit.

" Depuis le début de cette année 2022, une centaine de personnes différentes identifiées pratiquent la mendicité à Namur. Toutes ne sont pas dérangeantes, irrespectueuses ou agressives. Mais, le constat est là, elles sont de plus en plus nombreuses à l'être, avec un sentiment inédit de puissance, de je m'en foutisme, d'irrespect érigé en mode de vie. 724 informations à la police ont donné lieu à 587 interventions, qui, elles-mêmes, ont débouché sur plusieurs dizaines de PV. La moitié des PV ont été rédigés pour des faits d'ivresse dans un lieu public. Ensuite viennent les dégradations de biens immobiliers et les troubles à l'ordre public. Nous avons eu un pic d'intervention en juin après des mois d'avril et de mai très impactants. Les interventions policières se font majoritairement en journée (à 76%) et dès 8h. Les endroits les plus touchés sont les endroits où le flux de circulation est le plus dense : sur les terrasses Horeca, dans les rues commerçantes, aux carrefours et aux feux de signalisation, dans la Corbeille mais également à Jambes et derrière la gare."





Pendant les mois de juillet et d'aout, les patrouilles URBAN et les opérations de sécurisation se sont focalisées sur la problématique de la mendicité agressive et de la consommation d'alcool sur la voie publique (les deux phénomènes sont souvent liés). Chaque patrouille dans les rues et aux carrefours a interpellé le(s) mendiant(s) et expliqué le RGP. Pour ceux qui ignoraient la réglementation, des flyers ont été distribués. "Aujourd'hui, trop, c'est trop", estime le bourgmestre." La Police de Namur assurera donc et le temps qu'il faudra une présence accrue dans les lieux majoritairement impactés par cette mendicité agressive inacceptable et rappellera aux contrevenants que la Ville de Namur dispose à la fois d'un éventail d'aide sociale et d'un règlement général de police applicable à tous qu'elle est chargée de faire respecter strictement. Il sera notamment veillé à mettre fin à toute obstruction publique des lieux résidentiels ou commerciaux, au respect des distances prévues dans le RGP notamment par rapport aux sas de banques, à la fin de la mendicité aux carrefours, à sanctionner les actes et propos agressifs ou insultants, en terrasse ou sur trottoir, … Une attention particulière sera aussi portée aux chiens des mendiants dans une optique de bien-être animal, avec l'appui de la Croix bleue, pouvant au besoin mener à la saisie administrative des chiens agressifs ou ceux de mendiants agressifs. Il sera aussi fait usage des sanctions administratives communales. Les contrôles à la gare pour ceux qui y viennent depuis d'autres villes pour repartir le soir même, seront renforcés. Parallèlement, il sera évalué l'opportunité de compléter notre RGP notamment pour éviter la présence gênante devant les commerces."