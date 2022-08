La Raffinerie Tirlemontoise et vingt planteurs de betteraves se sont associés pour lancer il y a quelques mois un projet pilote, celui de d’aménager 25.000m² de bandes fleuries le long des champs de betteraves. L’objectif : contribuer de manière positive la biodiversité en offrant un habitat et de la nourriture aux insectes et à d'autres animaux sauvages, tels que les oiseaux des champs.

La Raffinerie Tirlemontoise et vingt planteurs de betteraves se sont associés pour lancer il y a quelques mois un projet pilote, celui de d’aménager 25.000m² de bandes fleuries le long des champs de betteraves. L’objectif : contribuer de manière positive la biodiversité en offrant un habitat et de la nourriture aux insectes et à d'autres animaux sauvages, tels que les oiseaux des champs. « En collaboration avec des partenaires spécialisés, nous avons cherché un mélange de graines optimal. Nous avons opté pour un mélange annuel contenant, entre autres, le trèfle blanc, la phacélie et les tournesols. La combinaison de ces plantes doit attirer trois types d'insectes : des insectes bénéfiques comme la coccinelle qui, entre autres, se nourrit de pucerons et d'acariens et contribue ainsi à les combattre. Des parasitoïdes comme la micro-guêpe qui combat les pucerons en y pondant ses œufs et, bien sûr, des pollinisateurs comme les abeilles sauvages et les bourdons », explique Sylvie Decaigny, Agro Manager à la Raffinerie Tirlemontoise.

Ce projet pilote a vocation à être renouvelé chaque année. Tant en termes de nombre de planteurs de betteraves et donc de surface, qu'en termes de durée des bandes fleuries, car les plantes vivaces qui restent pendant la période hivernale ont un impact plus important sur la biodiversité. Dans ce cadre, le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) est chargé d'effectuer le suivi nécessaire. Une équipe de scientifiques contrôle le développement des populations d'insectes dans les bandes fleuries. « Nous avons relevé les premières mesures au cours des dernières semaines. Elles sont très encourageantes, car on observe aujourd'hui déjà une grande population de pollinisateurs », indique Louis Hautier, chercheur au CRA-W.

La Raffinerie Tirlemontoise va également pouvoir s'appuyer sur les connaissances et l'expérience de la société mère Südzucker qui a réalisé les premiers essais avec des bandes fleuries en Allemagne en 2014. « Avec notre projet pilote, nous espérons égaler les excellents résultats de l'Allemagne, où ils ont pu enregistrer ces dernières années 300 à 400 % de biomasse d'insectes en plus dans les bandes fleuries (par rapport aux champs de betteraves) et ont également vu la population d'oiseaux des champs fortement augmenter, par exemple. C'est évidemment un grand pas en avant sur le plan écologique, mais en même temps, cela offre aux agriculteurs un moyen efficace de lutter contre les insectes nuisibles », termine Sylvie Decaigny.