Du nouveau sur les marchés namurois

Deux marchés verront le jour dans les semaines et mois à venir : Bomel et une nocturne salzinnoise.

Le petit marché hebdomadaire de Namur-gare, qui se tient le mercredi après-midi, sera définitivement supprimé dès le 1er septembre 2022, indique Stéphanie Scailquin, échevine de l'urbanisme. Cette suppression due à la défection des ambulants et au manque d’affluence n’est pas révélatrice de l’engouement des namuroises et namurois pour les marchés locaux. En effet, à côté des 7 autres implantations, de nouvelles dynamiques prennent vie sur notre territoire.

Pour rappel, les 7 marchés namurois sont : Belgrade : Place do Bia Bouquet – lundi de 8h00 à 13h00, Salzinnes : Place Louise Godin – mardi de 8h00 à 13h00, Flawinne : sur le parking longeant la rue Vigneron Colin – mardi de 14h00 à 18h30, Boninne : place Arthur Blairon – mercredi de 14h00 à 19h00, Jambes : Avenues Materne et Bovesse, places de la Wallonie et de la Patinoire – jeudi de 8h00 à 13h00, La Plante : parking du Hall sportif – vendredi de 14h00 à 18h30, Namur : centre-ville – samedi de 8h00 à 13h00

Durant ces deniers mois, le service communal a fait appel à de nouveaux ambulants pour renforcer l’offre dans les villages. Flawinne qui proposait déjà des produits de la mer compte également depuis peu une boucherie/charcuterie. Un marchand de fruits et légumes est également à l’essai.

Deux autres marchés verront le jour dans les semaines et mois à venir : Bomel et une nocturne salzinnoise. Le nouveau marché envisagé pour Bomel est une idée du Comité de quartier local soutenue d’un sondage appuyant ainsi l’intérêt des habitants (94 % des répondants souhaitent un marché hebdomadaire). La date est encore inconnue. « Actuellement, la Ville de Namur remédie à des obstacles techniques comme par exemple l’accès aux coffrets électriques et un appel à candidature a été lancé. Il a rencontré un certain succès surtout auprès des producteurs locaux, signe d’un enthousiasme certain. » explique Stéphanie Scailquin, Echevine en charge de l’Attractivité urbaine. Proche de la gare, Bomel est un quartier namurois densément peuplé, animé par de nombreux travailleurs et structures associatives. Il n’héberge que peu de commerces. Ce futur marché pourrait être une réelle opportunité commerciale.

Autre dynamique, autre quartier namurois : Salzinnes qui a déjà son marché le mardi matin et qui va connaitre une offre complémentaire en soirée. Dès septembre, chaque 2eme jeudi du mois, la place Rijckmans accueillera artisanat et produits locaux. Cette initiative soutenue par la Ville de Namur est portée par l’association des commerçants salzinnois. 1ere édition : ce 8 septembre de 17h à 21 h.

Dernière nouveauté pour la rentrée : le retour du Marché do bia bouquet. En prélude des Fêtes de Wallonie, le samedi 10 septembre prochain, jour de marché, un ou une ambulante sera mise à l’honneur, par la Ville de Namur et le Comité Central de Wallonie (CCW). « Une tradition perdue depuis plusieurs années que le Comité Central de Wallonie et la Ville de Namur ont tenu à remettre au programme de l’édition 2022 » s’en réjouit l’Echevine Scailquin.