La Province de Namur, actrice de la sécurité aux Wallos

Une cellule de sécurité provinciale dédiée aux fêtes de Wallonie, présidée par le Gouverneur, se tiendra le 6 septembre. Elle réunira les pompiers, l’aide médicale urgente, la police, la défense, la protection civile, le centre régional de crise et la province, auxquels seront associés les services du Ministre-président du parlement wallon, mais aussi la Ville de Namur, le CCW et les Comités de quartier. L’objectif ? Informer tous les intervenants sur le dispositif mis en place, aborder la stratégie globale de communication et fixer des lignes directrices en cas de situation d’urgence.

Afin de renforcer le réseau de télécommunications mobiles sur la place Saint-Aubain, une antenne relais de Proximus sera placée sur le balcon du palais provincial. Dotée d’une haute capacité de trafic, elle permet d’éviter une congestion du réseau lors d’importants rassemblements ou en cas de situation d’urgence.

En matière de sécurité toujours, en accord avec la Ville de Namur et le Centre Régional de crise, un test du système BE-Alert se déroulera dans le cadre de ces fêtes de Wallonie 2022. Il permet aux autorités de diffuser un message à la population en situation d’urgence, via des canaux comme le SMS, l’appel vocal ou le mail. Des écrans d’affichage seront également utilisés dans ce cadre.

Toujours grâce à la province, des dispositifs périmétriques modulables anti véhicules béliers seront également mis à la disposition des services de police.