La Province de Namur, partenaire institutionnel des Fêtes de Wallonie

Ses jardins accueilleront ainsi le 12 septembre à 18h15 l’hommage à François Bovesse, ancien gouverneur et initiateur des Fêtes de Wallonie. Organisé par le Comité Central de Wallonie, l’événement donnera cette année la parole à Jacques Vandenbroucke, historien-archiviste au service régional des Archives de Wallonie. Il prendra la parole sur le thème suivant : L’exode des populations à travers les époques.

Les 15 et 16 septembre, l'activité Label Fête aura lieu dans le chapiteau installé dans la cour du palais provincial. L'antenne namuroise de la Cellule d'Education et de Prévention s'investit dans un salon de la sécurité. L'Agence wallonne pour la Sécurité Routière et l'association des Parents d'Enfants Victimes de la route seront également présents. Geneviève Lazaron, députée provinciale en charge de la Culture et du Vivre-Mieux, explique : "Label Fête est une action de sensibilisation et de prévention des jeunes aux risques liés à la fête, axé sur la prévention et sur la sécurité routière. Elle est destinée aux élèves de rhéto. 200 d'entre eux seront accueillis par demi-journée, soir 600 au total. Le salon ne se veut pas moralisateur, il veut par contre sensibiliser les jeunes aux risques liés à la fête et leur partager les bons gestes pour faire la fête dans une attitude positive. Les participants souhaitent inculquer une certaine maturité que ces élèves pourront partager à leurs proches ou aux plus jeunes." Les élèves pourront ainsi participer au "parcours du bourré", tester la voiture tonneau, être sensibilisés aux assuétudes, à la consommation d'alcool et de drogues, ou découvrir les bonnes pratiques liées à l'utilisation de la trottinette.

Le 17 septembre, le palais accueillera le déjeuner des ambassadeurs, auquel seront invités une cinquantaine d’ambassadeurs et de diplomates, qui seront présents aux côtés des autorités politiques, militaires, administratives et judiciaires.

Le 18 septembre, la cérémonie du souvenir se fera au départ du palais provincial. Des t-shirts seront remis aux enfants des écoles présentes vers 9h, avant, vers 10h, le départ du cortège de la place Saint-Aubain vers le cimetière de Belgrade, où aura lieu la cérémonie proprement dite, à 11h. Les participants se retrouveront vers 12h30 pour un apéritif dans la cour du palais provincial après la cérémonie. Les discours seront entrecoupés de musique.

Les confréries gastronomiques de la province de Namur investiront le chapiteau et les jardins du palais provincial dimanche après-midi, de 15 à 18h. Un carnet de tickets de dégustation sera vendu à l’entrée au prix de 5 euros (gratuit pour les moins de 16 ans) et permettra à chaque visiteur de goûter les produits de bouches proposés par chaque confrérie. Seront présentes : Peket de Namur, la Gribousine de Malonne, Nostre Dame du Franc Thour de Ciney, Confrérie du Biétrumé, l Tarte et la Pompe de Belgrade, l’Aumonière de Malonne,…