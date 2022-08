Large succès pour Les Solidarités qui ont accueilli 52.000 personnes à Namur

En parallèle, l'Agora des Solidarités a permis à 600 personnes de réfléchir et débattre sur les grands enjeux et défis en termes d'alimentation et d'environnement.

Une centaine d'activités ont également été proposées aux festivaliers: spectacles pour enfants, animations autour de la culture urbaine, mise en valeur du monde associatif, exposition Biotopia au Pavillon...

La prochaine édition du festival aura lieu les 25, 26 et 27 août 2023. Elle se déroulera à Suarlée en raison des travaux qui vont débuter pour plusieurs années à la Citadelle de Namur.

"Nous sommes très heureux du déroulement de ces retrouvailles après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire", a commenté Denis Gerardy, directeur du festival. "La météo a été parfaite pendant trois jours et il y a eu plus de monde que ce dont on avait rêvé. Nous nous étions fixé comme objectif d'attirer 50.000 festivaliers et nous devrions finalement clôturer la journée à 53.000. Au-delà, nous retiendrons aussi la présence d'artistes formidables dans une ambiance magnifique."

La journée qui a connu le plus de succès a été le samedi. Pas moins de 22.000 entrées ont été comptabilisées avec en point d'orgue Aldebert, Benjamin Biolay et Clara Luciani. La capacité de 20.000 personnes que s'était fixée l'organisation a donc été un peu dépassée mais la décision a été prise après mûre réflexion et en concertation avec la police, a encore expliqué Denis Gerardy.

L'un des principaux objectifs des Solidarités était aussi de réunir à nouveau toutes les générations. À ce niveau, le succès a également été au rendez-vous. En outre, les enfants de moins de 12 ans pouvaient obtenir une entrée gratuitement et ils ont été pas moins de 7.800 à en bénéficier.