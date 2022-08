Une grève perturbe l'exploitation de sept carrières wallonnes de l'entreprise Sagrex

L'arrêt de travail concerne les sites carriers namurois et hennuyers d'Aisemont, Beez, Engis, Lustin, Marche-les-Dames, Moha et Monceau-sur-Sambre.

Un mouvement de grève a été lancé lundi matin, dès 6h00, dans sept carrières wallonnes de l'entreprise Sagrex, ont confirmé des travailleurs à l'agence Belga.

L'arrêt de travail concerne les sites carriers namurois et hennuyers d'Aisemont, Beez, Engis, Lustin, Marche-les-Dames, Moha et Monceau-sur-Sambre. Les travailleurs justifient leur action par l'explosion du coût des carburants qui touche fortement les ouvriers lors de leurs déplacements vers leur lieu de travail. "Au moins six sites sont à l'arrêt. Cela semble plus compliqué à Monceau où sont prévus des transferts d'activités", nuance Frédéric Lucchetta, permanent syndical de la FGTB.

L'inflation et la flambée des prix de l'énergie ont amené les travailleurs de Sagrex à demander un geste pour les aider à supporter le coût des carburants. Non satisfaits de la réponse apportée par la direction de la société, un préavis de grève a été déposé au début du mois de juillet. "Je n'ai pas encore eu de retour de la direction, mais une réunion se tiendrait dans le courant de la matinée", précise encore le permanent syndical.

Au sein du groupe HeidelbergCement Benelux, l'entreprise Sagrex produit des granulats pour les marchés belge, néerlandais, allemand et français. Ceux-ci sont utilisés dans l'industrie de la construction, principalement comme matière première pour le béton. Ils entrent aussi dans la fabrication de grandes infrastructures, notamment pour le ballast ferroviaire, les revêtements routiers ou encore les digues de protection de berges. Leader sur les marchés belge et néerlandais, Sagrex emploie près de 400 personnes réparties sur ses 20 sites, dont 18 en Belgique et 2 aux Pays-Bas, ainsi qu'en son siège social établi à Braine-l'Alleud. Sur le marché belge, l'entreprise est représentée par les marques CBR, Sagrex et Inter-Beton.