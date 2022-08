36 tués sur les routes namuroises au cours du 1er semestre, c'est 3 fois plus que l'an dernier et du jamais vu !

Jamais le nombre de tués n'avait été aussi élevé dans cette province. Le nombre d'accidents est, lui aussi, en augmentation: +19%. La hausse du nombre de tués touche presque toutes les catégories d’usagers. Avec 36 tués au total, la province de Namur est celle dans laquelle les routes sont les plus meurtrières.

Le nombre de tués sur les routes a fortement augmenté dans la province de Namur au cours du 1er semestre 2022 par rapport à la même période de 2021: de 13 à 36 tués ! Aucune province en Belgique ne fait pire. Toutes les catégories d’usagers sont concernées par cette hausse.

Le nombre d'accidents est, quant à lui, en hausse de 41%. La hausse est la plus importante concerne les accidents impliquant une camionnette (+41%). On note également une forte augmentation du nombre d’accidents avec un cycliste (+30%) et avec un camion (+28%).