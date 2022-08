Accueil Régions Namur Covid: trois centres et des doses en masse pour affronter le rebond automnal Le 12 septembre 2022 sera lancée la nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus. Deux antennes s’ouvriront à Namur et une à Dinant. L'Avenir ©EDA-Florent Marot

"L e Covid n'est pas devenu plus gentil même si la gravité des cas s'est atténuée avec Omicron et que l'on est arrivé à une forme d'immunité collective."Les mots du docteur Dominique Henrion évoquent une situation sanitaire qui, dans l'esprit de beaucoup, semble lointaine. Et pourtant."On doit s'attendre à un rebond aux alentours d'octobre-novembre", prévient le généraliste qui chapeaute la vaccination pour Gamena, le collectif de médecine générale de garde des communes de Namur, Profondeville, Andenne, Ohey, Gesves et Floreffe. Une nouvelle...