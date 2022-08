Christophe de Fierlant a poétisé la capitainerie du Port Henri Hallet

Christophe de Fierlant, artiste peintre et poète s’est lancé un nouveau défi : poétiser la capitainerie du Port Henri Hallet à Namur. L’idée a germé il y a quelques mois dans les esprits de Dominique de Paul, Directeur du Port Autonome de Namur (PAN) et de l’artiste. Durant quelques semaines, la capitainerie est devenue une toile sur laquelle l’artiste a couché sa poésie, son talent et ses couleurs. Sous forme de NFT et de reproductions, l’œuvre sera vendue au profit d’associations qui viennent en aide aux sinistrés des inondations de l’été 2021.

L'artiste n'a pas ménagé ses efforts. Il lui aura fallu plus de 30 litres de peinture, une vingtaine de pinceaux et quelques cabrioles sportives pour venir à bout de cette œuvre originale. « Je suis clairement sorti de ma zone de confort » explique Christophe de Fierlant. L'artiste ne se retrouve pas dans les mêmes conditions de travail que dans son atelier. Il y a tout le temps des gens autour de lui, que ce soit en terrasse ou des curieux. Ils sont parfois très nombreux pour le voir exécuter son œuvre, lui parler, le questionner, le féliciter et aussi lui offrir une bonne bière fraîche !" Un bateau ça bouge constamment et ce n'est pas une toile lisse. Beaucoup d'éléments comme des panneaux, fenêtres ou hublots viennent perturber le tracé et sont parfois difficiles à atteindre".

En ce mois de juillet, beaucoup de belges ont encore en tête les conséquences graves des inondations qui ont frappé le pays il y a tout juste un an. Le PAN lance une initiative de récolte de fonds pour poursuivre l’aide en leur faveur. D'ici quelques jours, l’œuvre sera officiellement inaugurée en présences des autorités de la Ville. A cette occasion, une exposition-vente réunira d’autres artistes comme des photographes, peintres et sculpteurs. Une partie des bénéfices des ventes sera reversée au profit d’associations qui viennent en aide aux sinistrés de ces inondations.

Cette année est prolifique pour l’artiste, puisqu’en plus de ce grand projet, il a sorti deux livres . Le premier est un recueil de poésie intitulé « Dans les rêves de Carole Lewis », aux Éditions du Cygne à Paris. Le second, intitulé « On est tous des artistes », aux Éditions Laconti à Bruxelles, est très représentatif de son double travail, avec les photos de ses peintures en regard des poèmes qui les ont inspiré.

L’œuvre de Christophe est visible tous les jours. Accès via la Capitainerie du Port. Capitainerie du Port de plaisance Henri Hallet, Boulevard de Meuse 38 - 5100 Jambes