La transition écologique, thème de Valériane, ces 2, 3, 4 septembre

Le plus grand Salon Bio de Belgique, Valériane, revient pour une 37ème édition placée sous le signe de la transition écologique. Partez à la rencontre de 215 exposants passionnés et engagés du 2 au 4 septembre à Namur Expo.

Les organisateurs indiquent : " L'atout majeur de l'événement réside dans le choix des exposants. Scrupuleusement sélectionnés au préalable, ils proposent des produits de grande qualité conformes tant aux valeurs de Nature & Progrès qu'à celles des visiteurs. Tous les domaines permettant une transition solidaire des générations futures seront représentés au Salon : l'agriculture et l'alimentation bio, l'environnement et le jardinage bio, l'écobioconstruction, les énergies renouvelables, l'artisanat, les textiles, la santé et les cosmétiques bio ou encore le tourisme écologique et solidaire."

Plus de 40 conférences et ateliers sur 3 jours

Le Salon Valériane propose également un programme de conférences et d'ateliers pratiques. Les sujets varient : du jardinage au bien-être en passant par des problématiques environnementales traitées par Nature & Progrès. Les conférences sont gratuites et accessibles à tous les visiteurs. Les ateliers nécessitent une inscription à l'entrée de la salle atelier. Certains peuvent être payants (sauf pour les membres de Nature & Progrès).

Un tout nouvel espace dédié aux « Jeunes Entrepreneurs »

Pour la première fois, Valériane a fait appel aux jeunes entrepreneurs « eco-friendly ». De quoi donner la possibilité à des porteurs de projets avec un impact positif sur l’environnement de rencontrer des milliers de visiteurs. Ils seront une dizaine à vous proposer leurs produits et services. Au programme : kéfir, traiteur durable bio, accessoires pour chiens, vêtements, savons, sauces pour pâtes, céréales infantiles, produits alimentaires à base de grillons, huile de Sacha Inchi, pâte à tartiner choco-noisette, fleurs alternatives, plantes médicinales et aromatiques.

Des espaces où développer sa créativité

Un nouvel espace de démonstration de laine voit le jour au Salon Valériane : un lieu de partage et de conseils sur le tricot tenu par des bénévoles de Nature & Progrès. Venez vous échanger sur votre pratique de façon libre et tricoter auprès de nous (n'oubliez pas votre matériel). Un second espace sera consacré à la vannerie sauvage. Sur le stand « Apiculture naturelle », des artisans réaliseront des ruches en paille de seigle tressées perpétuant les méthodes traditionnelles de la vannerie. Vous retrouverez également des démonstrations de vannerie sur le stand de « La Récré Buissonnière ».