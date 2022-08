Une fête médiévale chez Hors-Champs du 2 au 4 septembre

A l’occasion des trois ans du restaurant gastronomique, les propriétaires des lieux organisent pour la première fois une fête médiévale. Le temps d’un repas ou de quelques heures, Hors-Champs propose à ses visiteurs de s’immerger au cœur du Moyen-Âge. L’idée est de découvrir l’ambiance de l’époque en dégustant différentes préparations cuites au feu de bois, du snacking et des boissons telles que de l’hydromel (boisson fermentée réalisée à base d’eau et de miel), du cidre et de l’hypocras (vin médiéval aux épices).

C’est ainsi que le public qui s’aventurera dans la cour de cette ancienne ferme lors de ce week-end sera accueilli par des chevaliers en armure en plein combat, qu’il y croisera des ménestrels et qu’il aura l’occasion d’y entendre des fabliaux. Les enfants pourront aussi s’affronter au tir à l’arc pendant que leurs parents découvriront la musique médiévale au son de la cornemuse. Les familles pourront également entrevoir les métiers de l’époque tels que les verriers, fabricants de bougie, alchimistes et cordiers à travers les différents ateliers proposés. Ces derniers se tiendront dans un campement regroupant une dizaine de tentes médiévales.

L’accès au site et à toutes les activités proposées est de 5€ pour les adultes, c’est gratuit pour les enfants. Il n’est pas nécessaire de réserver. Le samedi, le site est accessible de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 16h.

Un banquet d'époque, sous forme de dîner spectacle est également proposé à différents moments du week-end : le vendredi 02/09 à 19h, le samedi 03/09 à 12h et 19h et le dimanche 04/09 à 12h. Pour les intéressés, il faut réserver au plus vite via l'adresse: info@hors-champs.be. Le prix (boissons incluses) est de 70€ pour les adultes et de 35€ pour les enfants (- de 16 ans). Pour les personnes qui ne désirent pas s'attabler pour le banquet, une petite restauration sera aussi proposée en journée, à côté des animations permanentes.