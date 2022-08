Wallos 2022 : l'année des premières pour les Echasseurs

Le 16 décembre dernier, les joutes sur échasses de Namur ont été inscrites par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ces fêtes de Wallonie 2022, les premières depuis cette prestigieuse reconnaissance, seront marquées du sceau de celles-ci.

En octobre 2016, les Echasseurs rassemblaient des Namuroises et Namurois d'horizon divers afin de réfléchir ensemble à la candidature UNESCO et aux initiatives de sauvegarde à développer. Une des informations importantes ayant émergé ce jour là fut le désir de certaines femmes et jeunes filles de pouvoir à leur tour jouter. Après plus de 600 ans de joutes exclusivement masculines, cette demande nécessitait une sérieuse réflexion. En 2018 les Echasseurs, soucieux de répondre à cette attente et d'inscrire leur tradition dans l'évolution de la société, décidèrent d'ouvrir leurs entrainements aux femmes et aux jeunes filles et d'organiser, dès que suffisamment de jouteuses seraient formées, la toute première joute féminine de la longue histoire des joutes sur échasses de Namur. Les Echasseurs indiquent : "En décembre 2021, nous annoncions que ce combat aurait lieu en septembre 2022. Le moment est venu ! Le samedi 17 septembre 2022 restera inscrit dans la grande histoire des joutes. Treize Echasseuses, âgées de 11 à 43 ans s'affronteront à 15h30 pour une grande première historique sur le Place du Théâtre. La jouteuse victorieuse remportera un tout nouveau trophée, l'échasse de diamant, qui sera dorénavant remis en jeu chaque année."

Une autre grande première marquera ces Fêtes de Wallonie 2022. Le dimanche à 14h débutera, sur la Place St-Aubain, la toute première joute des écoles. Cette joute, ouverte à toutes les écoles du Namurois, verra s'affronter une petite centaine d'élèves de 5 et 6eme primaire de 5 écoles. De nouvelles écoles pourraient encore s'ajouter dans les prochains jours). Participeront : les Jaunes de l'Ecole Communale de Jambes Belle Vue, les Noirs de l'Ecole Saint-Victor de Ham-sur-Sambre, les Blancs de l'Ecole Sainte-Marie de Flawinne, les Bleus de l'Ecole Communale d'Erpent Village, les Rouges de l'Ecole Sainte-Marie de Suarlée. "Ces jouteuses et jouteurs en herbe utiliseront de petites échasses adaptées à leur taille. Chaque école constituera sa propre compagnie. L'école qui triomphera remportera la toute première joute des écoles. Le public est invité à venir supporter son école préférée et à porter ses couleurs. Grimage, costume, drapeaux … faisons tous ensemble de moment une expérience inoubliable pour les enfants ! Cette initiative, fruit d'une collaboration entre les Echasseurs et le Comité Central de Wallonie, est un puissant instrument de transmission à la jeunesse d'un patrimoine namurois séculaire. Elle fait partie intégrante du plan de sauvegarde déposé auprès de l'UNESCO. La joute des écoles sera dorénavant un rendez-vous annuel lors des fêtes de Wallonie. Les inscriptions des écoles pour l'édition 2023 sont d'ores et déjà ouvertes." Les renseignements sur les nombreuses initiatives des Echasseurs à destination des écoles sont disponibles sur www.echasseurs.org/enseignants.

La 55eme joute de l’échasse d’or se tiendra le dimanche à 16h30 sur la Place St Aubain. Le combat sera précédé à 16h15 par la remise officielle du diplôme de l’UNESCO attestant l’inscription des joutes sur échasses de Namur sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Un grand moment pour les jouteurs comme pour leur fidèle public namurois ! La grande foule (entre 5000 et 8000 personnes) est attendue pour encourager les jouteurs. L’année dernière avait vu le triomphe de la jeunesse avec la victoire de Robin Botron pour les Avresses. La tendance va-t-elle se confirmer cette année ? Réponse vers 17h15 !

Le programme des Echasseurs :

Samedi: • 13h00 : Quartier des Arsouilles • 14h00 : Rue de Fer • 14h45 : Place de l’Ange • 15h30 : Place du Théâtre - Echasse de diamant (joute féminine) • 17h00: Confluence – Echasse de bois (joute des adolescents) • 18h00: Place l’Ilon Dimanche: • 14h : Place St-Aubain – Joute des écoles • 16h30: Place St-Aubain -Echasse d’Or 2022 Programme également disponible sur http://www.echasseurs.org/wallos22