Accusé d’avoir harcelé et menacé 12 policiers namurois, et d'avoir enquêté sur leur vie privée

Né en 1996, Marc (prénom d’emprunt), est accusé d’avoir harcelé et menacé pendant près de 5 ans une douzaine de policiers de la zone Namur Capitale et un agent pénitentiaire. Constituées parties civiles, les victimes réclament jusqu’à 2500 euros à titre provisionnel. Une des personnes visées a subi une incapacité de travail de près d’un an suite à ce harcèlement intempestif.

Comment en est-on arrivé là ? En tant que gros bonnet de la bande dite "du Mac Do", Marc a fait la connaissance de la police dès son adolescence. Il voue depuis une haine particulière aux agents de la capitale wallonne. Ses agissements, qui ont perduré jusqu'en avril dernier, ont débuté en janvier 2017, au départ de son compte Facebook personnel. Il est donc bien obligé de les reconnaître. Me Meurice, conseil des parties civiles, explique : "Incarcéré le 22 février 2022, il a continué jusqu'au 3 avril dernier, depuis la prison. Il a tagué le nom de certains policiers, accompagnés d'insultes, sur les murs de sa cellule. Il s'est créé des pseudos sur Facebook pour poursuivre son harcèlement. "Cochons", "Truies", "Porcs", "Putes", faisaient partie de son champ lexical."

Les choses ont encore été plus loin et ont atteint la vie privée et les proches des victimes visées. "Ils enquêtent sur moi, j'enquête sur eux", a déclaré le prévenu lors d'un interrogatoire. "Grâce à Facebook il a en effet mené des enquêtes approfondies sur la famille de certains agents, il a obtenu et diffusé leurs adresses et numéros de téléphone. Il a usurpé l'identité de certains d'entre eux. Il lui arrivait même de se faire passer pour certaines de ses victimes en créant de faux profils Facebook afin de harceler d'autres policiers, ou bien de leur commander de la nourriture et de la faire livrer chez eux en pleine nuit". Visiblement passionné de cinéma, il lui arrivait d'envoyer des images violentes ou des extraits de dialogues des films La Haine ou Scarface à ses victimes.

Le substitut Seminara souligne que le prévenu est également poursuivi pour détention d'armes : un pistolet, un fusil de chasse à canon scié et un spray lacrymogène ont été retrouvés chez lui. Une des armes était chargée. "Quand on sait que sa volonté à travers le harcèlement était d'obtenir un face-à-face, une confrontation, avec les policiers, cela fait froid dans le dos. On peut parler d'une réelle haine vis-à-vis de la police. Il faut stopper la récréation et protéger la vie privée et les familles des policiers concernés. Il n'y a aucune remise en question, il y a une absence de remords et un risque de récidive, je requiers donc une peine de 6 ans de prison."

Le conseil du prévenu, Me Lejeune, plaide une peine assortie de mesures probatoires, dont un suivi psychologique.

Jugement le 15 septembre.