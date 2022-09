La direction de la société Sagrex appelle à la reprise du travail et au retour du dialogue

Après l'échec des négociations menées mercredi, la direction de Sagrex appelle à la reprise du travail et au retour du dialogue, a-t-elle indiqué en début de soirée à l'agence Belga.

A l'issue d'une journée de rencontre à Mont-Saint-Guibert, la conciliation a échoué. Les syndicats ont déclaré interrompre le dialogue social. Du côté de la direction de l'entreprise, on dit espérer un retour au dialogue. "Nous avions sollicité une conciliation, ce jour, avec les organisations syndicales, pour trouver une solution au conflit en cours", explique un porte-parole de l'entreprise à l'agence Belga. "Sagrex a pleinement conscience du contexte économique difficile rencontré par les travailleurs. Mais en offrant déjà des niveaux de remboursement de frais de transport nettement supérieurs aux normes du secteur, nous avions bon espoir de trouver un accord.

Malheureusement, les points de vue des parties n'ont pas pu être conciliés. La direction a cependant bon espoir que le dialogue avec les travailleurs sera maintenu et que le travail reprendra rapidement sur les sites en grève..." Les grévistes se réuniront jeudi matin avec leurs instances syndicales en vue de décider de la poursuite, ou non, de l'arrêt de travail. L'arrêt de travail, débuté lundi à 6h00, concerne les sites carriers namurois et hennuyers d'Aisemont, Beez, Engis, Lustin, Marche-les-Dames, Moha et, dans une moindre mesure, celui de Monceau-sur-Sambre, où un transfert d'activités est en cours.

Les travailleurs justifient leur action par l'explosion du coût des carburants qui touche fortement les ouvriers lors de leurs déplacements vers leur lieu de travail. Ces derniers demandent un geste pour les aider à supporter le coût des carburants. Non satisfaits de la réponse apportée par la direction de la société, ils avaient, via leurs représentants, déposé un préavis de grève au début du mois de juillet. Leader sur les marchés belge et néerlandais, Sagrex emploie près de 400 personnes réparties sur ses 20 sites, dont 18 en Belgique et deux aux Pays-Bas, ainsi qu'au sein de son siège social établi à Braine-l'Alleud. L'entreprise produit des granulats utilisés dans l'industrie de la construction, principalement comme matière première pour le béton.