Une rentrée scolaire au Canada

Pour des centaines de jeunes Belges, cette rentrée scolaire 2022 a une saveur particulière puisqu’elle a lieu à l’étranger. Cette année, ils sont près de 700 (+25 % par rapport aux départs de 2019) à participer à un programme scolaire à l’étranger grâce à l’organisme WEP (World Education Program). L’occasion de découvrir une nouvelle culture en partageant la vie d’une famille et en suivant les cours d’une école locale.

Plusieurs Namurois font évidemment partie de ces 700 jeunes. Maud Sondag, 16 ans, scolarisée à l'Institut St-Louis de Namur, s'est envolée ce mardi à destination du Canada, dans la région de l'Okanagan (sud-est du Canada, non loin de Washington) où elle restera trois mois. Avec trois vols et deux escales à Montréal et Vancouver au menu. "J'ai toujours voulu vivre ce genre d'expérience", confie la Malonnoise. "Les enfants de quelques amis de mes parents sont par ailleurs déjà partis étudier à l'étranger et se sont bien amusés. J'ai contacté le WEP via internet puis j'en ai parlé à la direction de mon école qui devait marquer son accord. Cela s'est fait sans souci car beaucoup d'autres élèves vont également étudier quelques mois à l'étranger."

Plusieurs destinations étaient proposées. "Comme les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, par exemple. Moi, j'étais intéressée par le Canada où je ne suis jamais allée. Pour les États-Unis, la ville était imposée. Pour le Canada, j'ai eu une liste avec pas mal de choix."

Maud a donc opté pour la région de l'Okanagan. "Je suis dans une petite ville séparée en deux par un grand lac. Un mix entre ville et nature."

Son départ, Maud l'a très bien vécu. "Il y a un mois d'ici, j'étais assez stressée. Mais maintenant, je me suis faite à l'idée. Et puis, je ne suis pas seule puisque d'autres élèves partagent cette expérience."

La jeune étudiante a eu un premier contact en juillet avec sa famille d'accueil sur place. D'abord par mail, puis par téléphone. "On s'est appelé une fois 30 minutes et on s'est, depuis, reparlé par message. Ils ne parlent pas du tout le français. Moi, j'ai quelques notions d'anglais. Je sais me débrouiller, je lis des livres en anglais et je regarde des films en anglais sous-titrés. Une étudiante allemande logera également chez eux."

Ce qui l’a poussée à quitter sa zone de confort : l’apprentissage de l’anglais tout en découvrant un nouveau pays, une nouvelle culture. "Je ne me tracasse pas pour l’intégration", termine Maud qui reviendra en Belgique fin novembre. "Pour l’instant, le climat est le même qu’en Belgique. À mon départ, je connaîtrai peut-être les premières chutes de neige."

Les États-Unis et le Canada ont la cote

Cette année, le WEP enregistre un nombre record de départs en programme scolaire à l’étranger Ces 2 dernières années éprouvantes ont donné envie aux jeunes de concrétiser leurs projets sans les reporter au lendemain. Parmi ces 700 jeunes, 240 jeunes ont fait le choix de vivre cet apprentissage à l’étranger avant plutôt qu’après la rhéto. Les destinations les plus prisées restent toujours les États-Unis et le Canada.