Fêtes de Wallonie : "2022, l’année des retrouvailles"

Un peu plus d'une semaine après la présentation du programme des Fêtes de Wallonie 2022 faite par la Ville de Namur et ses différentes partenaires, c'est au tour du Collège des Comités de Quartiers Namurois (CCQN) de dévoiler les activités qui animeront les 12 quartiers du centre-ville lors de ces Fêtes de Wallonie 2022. "2022 est l'année des retrouvailles sur les places et dans les rues de nos douze quartiers", a commencé le président du CCQN Etienne Dethier. "Ce sont aussi les retrouvailles avec le public et les Namurois, de ce côté populaire qui nous avait tant manqué."

La remise des Clés de la Ville, geste symbolique par lequel le pouvoir politique confie le "pouvoir" folklorique aux organisateurs, aura lieu le vendredi 9 septembre dès 17h45. "Il s'agit de la 10e édition pour le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés) à qui nous avons préparé quelques petites surprises", a ajouté Etienne Dethier. Nouveauté ce soir-là : le premier Apéro des Fêtes de Wallonie.

Conséquence, ou plutôt leçon tirée du dispositif mis en place en 2021 dans le cadre de la pandémie, il n'y aura pas d'ambulants cette année. Dans le but de soutenir les commerçants locaux qui peuvent ainsi prétendre à une terrasse où à une animation sur le domaine public et de permettre plus de fluidité pour les piétons. "La Place Marché aux légumes, où il y avait le chapiteau, sera donc aussi plus familiale", a ajouté Etienne Dethier. Se passer d'ambulants constitue une perte financière pour la Ville de Namur estimée à 70.000€. Une somme qui n'est pas récupérée ailleurs. "Mais on l'assume", a précisé Anne Barzin, l'échevine des finances de Namur. "Certaines années, plusieurs commerçants fermaient boutique tout le week-end. Ce ne sera plus le cas", a renchéri l'échevine en charge de la dynamique commerciale Stéphanie Scailquin. Durant ces Wallos, des commerçants namurois réunis sous le label "Li bia commerce" proposeront diverses animations. "Telles que des dégustations, des ateliers ou des présentations", a détaillé Héloïse Richard, président de l'Association des commerçants namurois (ACN). Une cinquantaine d'entre eux, dont une dizaine des grandes enseignes des rues de Fer de l'Ange, seront par ailleurs ouverts le dimanche, de 13h à 18h00.

Les rues des douze quartiers namurois seront animées durant ces Wallos. Entre 250 et 300 animations/concerts font partie de ce vaste programme. Un chèque "Namur shopping" de 650€ sera également à gagner via le jeu-concours "La clé disparue." Celui-ci s’inspire des boules de cristal de Radio Contact. Le but : retrouver la clé du 13e quartier namurois via 12 indices à trouver chez des commerçants du centre-ville. Il y en aura donc pour tous les goûts lors de ces 99e Fêtes de Wallonie.