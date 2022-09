Malonne : un coup de boule pour une place de parking

L'heure de la sortie des écoles, n'est pas toujours un long fleuve tranquille, place des Zouaves de Malonne. Ce jour-là, Marc revenait de l'hôpital avec sa compagne et leur bébé de 3 mois, affamé. "J'ai vu quelques places. C'était un parking privé réservé à des logements, je me suis garé vu l'urgence et ma femme est passée derrière pour donner le sein au petit." Un riverain ne voit cependant pas les choses de cet oeil. Il bloque la voiture de Marc avec son véhicule. Une discussion, tendue, suit. Le riverain remonte chez lui appeler la police et redescend avec 2 connaissances en renfort. L'épouse de Marc a alors fini d'allaiter et ils souhaitent rentrer chez eux. Son véhicule étant toujours bloqué, Marc part à la rencontre de son opposant, qui ramasse un coup de boule.

"Je n'ai pas voulu le blesser, je me suis senti agressé et j'ai mis ma tête en avant."

Une peine de travail de 100 heures et une amende de 100 euros sont requises. Estimant que le riverain a créé l’incident, Me Maudoux plaide l’acquittement de son client. Jugement le 30 septembre

JVE