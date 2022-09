Tabassé par trois jeunes à Andenne, il garde des séquelles

Un déferlement de violence a eu lieu à Andenne le 9 octobre 2019. Alors qu’il faisait du shopping avec sa maman, Mike, la victime, a été pris à partie par 3 jeunes. Il a reçu une pluie de coups de poing et de pied au visage et a même été maintenu au sol alors que l’on continuait à le frapper. C’est l’intervention de 2 commerçants qui a mis fin au massacre.

Ce vendredi, Adam, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Namur. Il était accompagné ce jour-là d'un mineur, d'un autre majeur dont il n'a pas donné le nom, et d'une quatrième personne qui est venue le récupérer après ce passage à tabac en bonne et due forme. "Il y avait eu un différend avec un ami. J'ai vu que cette personne posait son sac et semblait vouloir en découdre et j'ai frappé le premier." Le tribunal n'en saura pas plus.

La victime, elle, garde des séquelles de cette scène violente : des acouphènes, de la lombalgie et une importante anxiété. Elle n’a pu se rendre à l’école pendant 10 jours et son incapacité dépasse les 4 mois. Le conseil de la victime réclame 1000 euros à titre provisionnel pour celle-ci et 500 euros pour sa maman, qui a assisté à la scène.

Pour le ministère public, le dossier est limpide grâce, notamment, aux caméras de surveillance. Une peine de 2 ans est requise. Son conseil met en avant le jeune âge du prévenu (21 ans) et ses aveux immédiats. Une peine de travail est plaidée.

Jugement le 30 septembre.