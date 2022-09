Wallos 2022 : deux records du monde dans le viseur

La plus grande avisance du monde et le plus grand "Bia Bouquet" du monde seront tentés les 17 et 18 septembre.

Le Collège des Comités de Quartiers Namurois fête cette année son 35e anniversaire. Et à cette occasion, deux records seront tentés. Le premier, prévu le samedi 17 septembre, est un record du monde qui avait déjà été établi par ce même CCQN il y a dix ans. Celui de fabriquer la plus grande avisance du monde, rue de Fer. "il y a dix ans, elle faisait un peu plus de 102m. Cette fois, nous visons les 120m", précise Etienne Dethier. Ce record commencera à 14h00 et sera authentifié par un huissier sur le coup de 16h00. "Nous mettons un point d'honneur à arriver à ce record", enchaîne Laurent Matagne, professeur de boulangerie à l'ITCA (Ndlr : Institut des techniques et des commerces agro-alimentaires de Suarlée). "Premièrement parce qu'il y a un aspect pédagogique derrière cela puisque ce sont les élèves de l'ITCA qui œuvrent à la fabrication de cette avisance. Mais aussi parce que les bénéfices vont profiter à deux associations." Il s'agit de l'asbl Coquelicot, crée en 2009 et logée au cœur du quartier St-Nicolas. Celle-ci vise à améliorer la qualité de vie des habitants du quartier et à favoriser la concertation et la coordination des différents acteurs. Et de l'école du Mont de l'Eveil de Ciney, classe de pédagogie adaptée pour enfants autistes. "Ce sont deux asbl qui, comme d'autres, ont des difficultés à trouver des subventions et des fonds privés. Ces bénéfices seront une goutte d'eau qui aura tout de même son importance", ajoute Etienne Dethier.

Un second record du monde sera également tenté le lendemain, dimanche 18 septembre à 18h45, avec le plus grand "Bia Bouquet" du monde. "Nous aurons douze formations musicales, une par quartier, qui déambuleront au rythme de leur musique. Toutes se rejoindront Place de l'Ange à 18h30. A 18h45 précises, entre 120 et 150 personnes et entonneront l'hymne namurois. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'hymne retentira partout ailleurs dans la ville, sur les podiums,… Deux carillons se mettront également au diapason", termine Etienne Dethier.

